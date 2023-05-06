У Кропивницькому загорілась 9-поверхівка: 1 людина загинула, 30 осіб евакуювали
У суботу, 6 травня, в Кропивницькому загорілась одна із квартир житлової дев’ятиповерхівки
Про це повідомляє ДСНС.
Під час ліквідації пожежі в одній з квартир рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, було врятовано трьох осіб. Пожежники також евакуювали 30 жителів будинку.
"Загоряння ліквідовано, причина пожежі з’ясовується", - додали в ДСНС.
- Ранком 23 березня у багатоквартирному будинку в Кропивницькому стався вибух газу: вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки квартири, вибито вікна й пошкоджено двері, постраждав чоловік.
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