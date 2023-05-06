У Кропивницькому загорілась 9-поверхівка: 1 людина загинула, 30 осіб евакуювали

Про це повідомляє ДСНС.

Під час ліквідації пожежі в одній з квартир рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, було врятовано трьох осіб. Пожежники також евакуювали 30 жителів будинку.

"Загоряння ліквідовано, причина пожежі з’ясовується", - додали в ДСНС.