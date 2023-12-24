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У квартирі мешканця Кременчука вибухнула граната

24 грудня, 2023 неділя
14:39
Кримінал

У суботу, 23 грудня, близько 22:50 у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний у Кременчуці вибухнула граната. Розпочато досудове розслідування

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. Мешканця квартири 1968 року народження госпіталізовано на огляд.

За попередніми даними, в помешканні вибухнув боєприпас. На момент вибуху у квартирі  також перебувала місцева жителька. На щастя, вона не постраждала. 

"За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено осколки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження", повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.  

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Нагадаємо, 23 грудня, о 20:35 у місті Глухів на Сумщині рятувальники отримали виклик про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку.
Україна
Кременчук
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