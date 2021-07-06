У Латвії планують ввести обов'язкову вакцинацію: співробітника без COVID-сертифікату про щеплення можуть звільнити
Уряд Латвії затвердив поправки до законодавства по боротьбі з COVID-19
Про це повідомляє агентство Leta.
Законопроєкт латвійського уряду передбачає введення обов'язкової вакцинації в медичній, соціальній, освітній, державній та ряді інших сфер. Роботодавці отримають право звільнити співробітника, який не отримає до 15 вересня сертифікат про щеплення від COVID-19.
Сертифікат також передбачає право роботодавця відсторонити нещепленого співробітника від виконання ним своїх обов'язків або перевести його на іншу посаду.
Законопроєкт уряду повинен затвердити парламент Латвії.
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