У Латвії планують ввести обов'язкову вакцинацію: співробітника без COVID-сертифікату про щеплення можуть звільнити

Про це повідомляє агентство Leta.

Законопроєкт латвійського уряду передбачає введення обов'язкової вакцинації в медичній, соціальній, освітній, державній та ряді інших сфер. Роботодавці отримають право звільнити співробітника, який не отримає до 15 вересня сертифікат про щеплення від COVID-19.

Сертифікат також передбачає право роботодавця відсторонити нещепленого співробітника від виконання ним своїх обов'язків або перевести його на іншу посаду.

Законопроєкт уряду повинен затвердити парламент Латвії.