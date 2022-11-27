Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

"За даними Генерального штабу Сил оборони Естонії, внаслідок ДТП загинув водій автобуса, який перевозив замовлення для Сил оборони", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що аварія сталась в районі міста Айнажі, що поруч з естонським кордоном. Відомо, що автобус врізався у вантажівку. Його водій загинув на місці, а 26 пасажирів постраждали. Троє з них - у важкому стані.

Серед травмованих один естонський військовий. Всі інші - військовослужбовці ЗСУ. Вони отримали легкі травми, всіх постраждалих доставили в лікарні Естонії.

Як повідомляє LETA, автобус віз військових із Польщі до Естонії. Представники компанії MK Autobuss, якій належав автобус, повідомили, що водій вантажівки втратив керування і врізався в автобус з боку водія. Про це каже і другий водій автобуса, який отримав травму ноги. За його словами, того дня була хуртовина, через погані погодні умови на трасі вже сталося кілька аварій до того.

Через інцидент шосе перекрили на кілька годин, туди прибули латвійські та естонські рятувальні групи та бригади швидкої допомоги.

15 листопада в МВС зазначили, що через відключення електроенергії кількість аварій часом сягає навіть 600 на добу. Українцям розповіли, що робити, якщо став свідком аварії. Відповідні рекомендації з надання першої домедичної допомоги опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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