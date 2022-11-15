В Україні через відключення електроенергії суттєво збільшилась кількість ДТП: МВС навело цифри
В Україні через відключення електроенергії побільшало ДТП, часом кількість аварій сягає навіть 600 на добу
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.
"Щодоби ми можемо фіксувати 400, 500, а інколи навіть до 600 ДТП. Якщо порівняти дані за жовтень і вересень цього і попереднього років, то ми бачимо зростання динаміки загиблих на 8%, травмованих аж на 9%", — розповів він.
Єнін зазначив: аби водієві було легше розгледіти пішохода за 120-130 метрів, людям бажано вбиратись у світлий одяг і носити світловідбивачі на взутті чи рюкзаках. Також слід одягати світловідбивачі на домашніх улюбленців, додав заступник міністра.
- Аварійні та стабілізаційні вимкнення в Україні почались після масованих ракетних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. В "Укренерго" запевнили, що енергетики цілодобово працюють над тим, щоби відновити стабільне енергопостачання.
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