Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

"Щодоби ми можемо фіксувати 400, 500, а інколи навіть до 600 ДТП. Якщо порівняти дані за жовтень і вересень цього і попереднього років, то ми бачимо зростання динаміки загиблих на 8%, травмованих аж на 9%", — розповів він.

Єнін зазначив: аби водієві було легше розгледіти пішохода за 120-130 метрів, людям бажано вбиратись у світлий одяг і носити світловідбивачі на взутті чи рюкзаках. Також слід одягати світловідбивачі на домашніх улюбленців, додав заступник міністра.

Аварійні та стабілізаційні вимкнення в Україні почались після масованих ракетних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. В "Укренерго" запевнили, що енергетики цілодобово працюють над тим, щоби відновити стабільне енергопостачання.

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