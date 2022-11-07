Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На цьому тижні нам доведеться ще попрацювати. Сподіваюся, що за умови відсутності нових ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах України", – зазначив він.

За словами Кудрицького, масовані атаки росіян на українську енергосистему спричинили проблеми в електропостачанні у низці регіонів України. Найскладнішою є ситуація у Київському та Харківському регіонах. Тут, окрім графіків планових, або ж погодинних, відключень, доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему.

"Ключове завдання Укренерго сьогодні – відремонтувати магістральні мережі у центральному та північному регіоні для того, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших регіонів", – наголосив Кудрицький.

За його словами, завдяки цьому можна буде усунути необхідність застосовувати обмеження споживання електроенергії.

Як припускає Кудрицький, масові відключення електроенергії в Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Харківська, Сумська, Полтавська області) регіонах України триватимуть приблизно до кінця цього тижня. Якщо ж не буде нових обстрілів, надалі споживачі відчують полегшення, а графіки відключень стануть більш комфортними.

"Ремонтні бригади працюють 24/7, щоб відновити пошкоджені мережі, але, як і місцева влада, енергетики розуміють всі сьогоднішні ризики й готуються до найгірших сценаріїв, ймовірність яких залежить від інтенсивності ракетних обстрілів. Ми робимо все, щоб такого сценарію не допустити", – додав Кудрицький.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук сьогодні, 7 листопада, зазначав, що в Україні аварійні відключення електроенергії триватимуть ще два тижні

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