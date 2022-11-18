Відповідні рекомендації з надання першої домедичної допомоги опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Спершу варто переконатись у відсутності небезпеки для себе. Потім треба викликати "швидку" за номером 103 і. поки вона доїде, почати надавати людині першу допомогу.

"Підходячи до постраждалого, голосно поставте просте запитання, наприклад, "Ви мене чуєте?". Якщо постраждалий відповість – він у свідомості, а його дихальні шляхи прохідні", - нагадали в МОЗ.

Якщо людина без свідомості, перше, що треба зробити, - це оглянути постраждалого на предмет масивних кровотеч. У разі їхньої наявності, слід почати надання допомоги саме із зупинки кровотечі. Потім треба перевірити, чи дихає людина. Якщо ні - провести реанімаційні заходи.

Також важливо, аби постраждалий не переохолоджувався, поки чекає на "швидку".

"Вкрийте його спеціальним термопокривалом або ковдрою. За можливості постраждалий повинен перебувати на сухій поверхні. Також можна покласти його на ковдру чи термопокривало", - зазначили в МОЗ.

Там закликали бути обережними й надавати допомогу так, аби зашкодити людині.

Днями в МВС зазначили, що через відключення електроенергії кількість аварій часом сягає навіть 600 на добу.

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