У Латвії продовжили режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю до лютого

Про це повідомляє Суспільне мовлення Латвії.

Без продовження термін надзвичайного стану мав би завершитись 10 листопада, проте рішення було прийняте через потік мігрантів, що йдуть з боку Білорусі. Зокрема, міністерство внутрішніх справ Латвії вважає причиною цього і війну в Україні, яку підтримує Білорусь.

Тим часом на думку міністра юстиції Крсітапса Еклонса, якщо ситуація з тиском на кордоні затягнеться, можуть знадобитися законодавчі зміни.

Як нагадують у виданні, зараз на кордоні з Білоруссю йде будівництво паркану.

Латвія планує придбати у США шість HIMARS до 2025 року.

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