У Латвії продовжили режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю до лютого
Уряд Латвії продовжив до 10 лютого надзвичайний стан в муніципалітетах Лудза, Краслава, Аугшдаугава та Даугавпілс, які межують із Білоруссю
Про це повідомляє Суспільне мовлення Латвії.
Без продовження термін надзвичайного стану мав би завершитись 10 листопада, проте рішення було прийняте через потік мігрантів, що йдуть з боку Білорусі. Зокрема, міністерство внутрішніх справ Латвії вважає причиною цього і війну в Україні, яку підтримує Білорусь.
Тим часом на думку міністра юстиції Крсітапса Еклонса, якщо ситуація з тиском на кордоні затягнеться, можуть знадобитися законодавчі зміни.
Як нагадують у виданні, зараз на кордоні з Білоруссю йде будівництво паркану.
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