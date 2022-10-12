Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що закупівля HIMARS коштуватиме Латвії десятки мільйонів євро, але точних витрат наразі назвати не можна, тому що доводиться враховувати типи ракет та інші позиції.

Пабрікс висловив сподівання, що США зможуть частково покрити витрати на цю закупівлю. Також можливе швидше постачання цих систем.

У вересні міністр оборони Латвії повідомив про плани придбати щонайменше десять систем HIMARS, але зараз уточнив, що в найближчі три роки планують закупити шість систем.

11 жовтня Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США.

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