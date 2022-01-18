У Латвії з 25 січня заборонять тканинні маски: дозволені лише медичні або респіратори FFP2

Про це повідомляє Delfi.

"Ця вимога не поширюється на дітей віком 7-12 років: вони можуть, як і раніше, використовувати тканинні маски у навчальних закладах та у громадському транспорті", - передає видання.

Директор Державної канцелярії Латвії під час засідання уряду повідомив, що малозабезпеченим людям видадуть по 50 масок, яких має вистачити на два місяці.

"Міністерство охорони здоров'я зазначає, що ефективність медичних масок вища, ніж маски з будь-яких інших матеріалів - вона досягає 90%. Тканинні маски недостатньо затримують дрібні частки, зокрема віруси при вдиху", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Швеція з 21 січня скасовує правило, згідно з яким від усіх, хто в’їжджає в країну, вимагали негативний результат тесту на коронавірус, незалежно від статусу вакцинації.

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