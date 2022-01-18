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Швеція не вимагатиме тести на COVID-19 при в’їзді в країну з 21 січня

18 січня, 2022 вiвторок
19:01

Швеція з 21 січня скасовує правило, за яким від усіх, хто в’їжджає в країну, вимагали негативний результат тесту на коронавірус, незалежно від статусу вакцинації

Про це повідомляє The Local із посиланням на сайт шведського уряду.

Як відомо, із 28 грудня іноземні громадяни повинні були показати негативний результат тесту, щоб бути допущеними до країни, незалежно від країни виїзду чи статусу вакцинації.

Ці правила були введені після того, як варіант коронавірусу "Омікрон" почав поширюватися в інших країнах Європи, але зараз цей варіант домінує і в Швеції. У Швеції останніми тижнями стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу.

"Більше не вважається, що мандрівники становлять особливий ризик у контексті поширення "Омікрона" у Швеції. Тому особлива вимога щодо негативного тесту на COVID-19, виконаного не більше ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважається пропорційною мірою, відповідно до запиту Шведського агентства охорони здоров’я", – йдеться в заяві уряду.

Тепер буде відновлено правила в’їзду, які діяли до 28 грудня.

"Винятки із заборони в'їзду та вимоги щодо тестування зроблені для кількох категорій мандрівників, у тому числі для тих, хто має сертифікати про щеплення, видані в певних країнах", - зазначили в уряді Швеції.

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