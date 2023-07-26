Про це інформує Delfi.

Зазначається, що заблоковані сайти поширювали російські наративи про те, що "в ситуації в Україні винні країни Заходу та НАТО, а Росія хоче лише забезпечити мир у всьому світі". Крім того, вони дискредитували Альянс та виправдовували вторгнення РФ в Україну.

На одному із сайтів можна було переглядати російські пропагандистські програми, які ведуть Владімір Соловйов, Ольга Скабєєва тощо. На іншому - були заклики до вступу до ПВК Вагнера.

"Поширення такої інформації з умисним введенням в оману про справжні цілі Росії в Україні, налаштування проти України та народу негативно впливає на мирне співіснування різних соціальних груп у Латвії, а також створює ризики для різних негативних провокацій, що становить значну загрозу національній безпеці та громадському порядку у Латвії", - йдеться у повідомленні національної ради з електронних ЗМІ.

На думку Нацради, стосовно цих трьох сайтів більшу користь матиме саме повне блокування, а не обмеження, оскільки "суспільство більше не отримуватиме інформацію, що загрожує безпеці Латвії, України та Європи в цілому, а також свідомо вводить в оману".

Рішення Нацради підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржене у суді протягом місяця. Оскарження рішення не припиняє його дії.