У Латвії заблокували три сайти, які поширювали пропаганду РФ
Національна рада з електронних ЗМІ Латвії закрила доступ до трьох російських сайтів, які поширювали пропаганду та неправдиву інформацію про війну Росії проти України і воєнні злочини окупантів
Про це інформує Delfi.
Зазначається, що заблоковані сайти поширювали російські наративи про те, що "в ситуації в Україні винні країни Заходу та НАТО, а Росія хоче лише забезпечити мир у всьому світі". Крім того, вони дискредитували Альянс та виправдовували вторгнення РФ в Україну.
На одному із сайтів можна було переглядати російські пропагандистські програми, які ведуть Владімір Соловйов, Ольга Скабєєва тощо. На іншому - були заклики до вступу до ПВК Вагнера.
"Поширення такої інформації з умисним введенням в оману про справжні цілі Росії в Україні, налаштування проти України та народу негативно впливає на мирне співіснування різних соціальних груп у Латвії, а також створює ризики для різних негативних провокацій, що становить значну загрозу національній безпеці та громадському порядку у Латвії", - йдеться у повідомленні національної ради з електронних ЗМІ.
На думку Нацради, стосовно цих трьох сайтів більшу користь матиме саме повне блокування, а не обмеження, оскільки "суспільство більше не отримуватиме інформацію, що загрожує безпеці Латвії, України та Європи в цілому, а також свідомо вводить в оману".
Рішення Нацради підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржене у суді протягом місяця. Оскарження рішення не припиняє його дії.
- 5 квітня в Естонії заблокували 53 домени, з допомогою яких користувачі могли отримувати доступ до російського пропагандистського телебачення. Загалом для захисту свого інфопростору Естонія обмежила доступ до 195 сайтів і 51 телеканалу.
- 21 квітня, адміністрація YouTube видалила відеоролики ПВК Вагнера з понад 1 млн переглядів та заблокувала канали, які їх поширювали.
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