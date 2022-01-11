У Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві для спецслужб РФ
Служба держбезпеки (VDD) і Служба військової розвідки та безпеки Латвії (MIDD) затримали двох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб
Про це повідомляє пресслужба VDD.
Підозрюваних затримали в межах двох кримінальних проваджень за статтею "шпигунство". За інформацією слідства, вони в Росії зустрічалися зі співробітниками військової розвідки РФ. Підозрюваних заарештували.
Згодом, 30 грудня 2021 року, VDD скерувала справу до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне переслідування.
Правоохоронці встановили, що один з підозрюваних використовував отримані під час професійної діяльності контакти, щоб одержати, узагальнити й передати розвідці РФ інформацію про бойові можливості, процедури, плани та навчання Національних збройних сил, оборонні закупівлі та розширений контингент НАТО на території Латвії.
У другій кримінальній справі фігуранта підозрюють у багаторічній співпраці з військовою розвідкою Росії та передачі відомостей у інтересах РФ.
Додаткової інформації VDD не повідомляє, ведеться слідство.
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