Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві для спецслужб РФ

У Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві для спецслужб РФ

11 січня, 2022 вiвторок
14:10
Світ

Служба держбезпеки (VDD) і Служба військової розвідки та безпеки Латвії (MIDD) затримали двох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб

Про це повідомляє пресслужба VDD.

Підозрюваних затримали в межах двох кримінальних проваджень за статтею "шпигунство". За інформацією слідства, вони в Росії зустрічалися зі співробітниками військової розвідки РФ. Підозрюваних заарештували.

Згодом, 30 грудня 2021 року, VDD скерувала справу до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне переслідування.

Правоохоронці встановили, що один з підозрюваних використовував отримані під час професійної діяльності контакти, щоб одержати, узагальнити й передати розвідці РФ інформацію про бойові можливості, процедури, плани та навчання Національних збройних сил, оборонні закупівлі та розширений контингент НАТО на території Латвії.

У другій кримінальній справі фігуранта підозрюють у багаторічній співпраці з військовою розвідкою Росії та передачі відомостей у інтересах РФ.

Додаткової інформації VDD не повідомляє, ведеться слідство.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Латвія
затримання
підозра
шпигунство
спецслужби РФ
Читайте також:
10 січня, 2022 понедiлок
"Зеленський віддає Порошенку пальму першого конкурента": Трегубов заявив, що дії ОПУ сприяють зростанню рейтингу п'ятого президента
9 січня, 2022 неділя
У 2022 році можуть запровадити картки на їжу, - радник президента Устенко
10 січня, 2022 понедiлок
Найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони, - командувач Сил ТрО Галушкін
Київ
-4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.42
    Купівля 27.42
    Продаж 27.67
  • EUR
    Купівля 30.93
    Продаж 31.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
11 січня
17:11
газ
Укргазвидобування вперше вийшла на біржу з продажем газу
17:11
На Закарпатті священник умовив крадія, який намагався пограбувати храм, здатися поліції.
17:09
Невакцинованих медиків, комунальників і місцевих урядовців з 31 січня відсторонять від роботи, - МОЗ
17:01
Жозе Моурінью
У "Ромі" визначились з майбутнім Моурінью після двох поразок поспіль
16:59
Малі найманці
У Малі знаходиться близько 400 найманців ПВК Вагнера, - французький чиновник
16:58
газ
На Вінничині нацкомісія зобов'язала постачальника газу погасити 420 млн грн боргу перед "Нафтогазом"
16:53
Андрій Єрмак
Вторгнення Росії до України буде вердиктом для НАТО, - Єрмак
16:45
алкоголь
Бюджет втрачає через нелегальний ринок алкоголю 9 млрд грн на рік, – Рахункова палата
16:37
Конгрес США
У Конгресі США пропонують оголосити Україну державою "НАТО-плюс", визнати РФ спонсором тероризму і завадити запуску "Північного потоку-2"
16:35
У Франції телеканал показав мапу з "російським" Кримом: пояснили "технічною помилкою"
16:33
Ексклюзив
Зоряна Скалецька
"Ми повинні вакцинуватися, поки вірус не мінімізує поширення": ексочільниця МОЗ Скалецька про бустерні щеплення
16:29
Дуглас Бергквіст
Фотошоп дня: "Чорноморець" неоднозначно презентував свого нового футболіста
16:25
хабар
У Рівному викрили схему розкрадання понад 400 тис. грн "ковідних коштів"
16:13
Венді Шерман
"Наголосили на непохитній підтримці України": заступниця Блінкена зустрілася зі Столтенбергом напередодні переговорів РФ-НАТО
16:03
МЗС України: серед постраждалих чи затриманих у Казахстані українців немає
16:01
Росія перекинула на Донбас
РФ почала навчання 3 тис. військових у чотирьох областях біля українського кордону
15:55
Фонд держмайна виставив на продаж Івано-Франківську в'язницю за 7,86 млн грн
15:54
Денис Куликовський
Суд продовжив арешт екскоменданта "Ізоляції" Куликовського до лютого 2022 року
15:50
Андрій Шевченко
"Дженоа" знайшла чотирьох кандидатів на заміну Шевченку
15:43
Tesla
Tesla підписала у США першу угоду по поставках екологічного нікелю
15:33
В Ефіопії через атаку військового дрона загинуло 17 людей
15:31
Фонд держмайна
Оренда держмайна у 2021 році принесла бюджету рекордні 1,6 млрд грн
15:27
Польща covid
Понад 50% європейців заразяться "Омікроном" у найближчі 6-8 тижнів, - ВООЗ
15:16
вакцина Pfizer
Ефективність бустерної дози Pfizer після вакцинації CoronaVac становить до 95%, - МОЗ
15:07
Ексклюзив
протести в Казахстані
Токаєв робитиме все, аби війська ОДКБ якнайшвидше покинули Казахстан, - Семиволос
15:05
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу заявив, що йому потрібен бій з Ломаченком
15:04
Білий дім
РФ може поширювати фейки про переговори в Женеві, - речниця Білого дому
14:51
бойовик "ДНР"
У Чехії розглянуть апеляцію засудженого до 20 років ув'язнення за участь у війні проти України
14:46
Харків метро
У Харкові сталося підтоплення метрополітену: зупиняли рух поїздів
14:46
ВООЗ
ВООЗ просить не використовувати назву "Дельтакрон" на позначення штамів коронавірусу
14:35
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду (праворуч)
Роналду може об'єднатися з Мессі в одній команді
14:29
Касим-Жомарт Токаєв
Токаєв затвердив новий уряд Казахстану
14:26
вакцина
В Україні COVID-щеплення отримали майже 140 тис. дітей віком від 12 до 18 років
14:12
утилізація ялинок
У Києві працюють 33 пункти прийому новорічних ялинок: адреси
14:02
Микола Княжицький
"До агресії всередині України може призвести виключно недалекоглядна політика Зеленського, який порушує закони", – Княжицький
14:01
Андрій Лунін
"Реал" згоден відпустити українського голкіпера Луніна до "Аяксу"
13:52
Марія Колесникова
Опозиціонерку з Білорусі Колеснікову етапували до колонії
13:49
Дмитро Кулеба
Захід не погодиться на "гарантії безпеки" РФ, - Кулеба про переговори в Женеві
13:48
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко щодо подій у Казахстані: Україні важливо бути активно присутньою в цьому регіоні
13:40
гелікоптер росія
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, - The New York Times
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV