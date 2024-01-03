У Латвії затримали росіянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ
Служба держбезпеки Латвії (СДБ) затримала громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб
Про це повідомляє Delfi.
Затримання відбулося ще 20 грудня 2023 року, але інформацію оприлюднили офіційно лише зараз.
У повідомленні йдеться про те, що кримінальний процес щодо громадянина РФ розпочали 18 грудня за статтею 85 кримінального кодексу Латвії, а саме - незаконний збір та передача секретної та іншої інформації іноземній розвідці.
Інформація, отримана під час розслідування, свідчить про збирання й передавання російській спецслужбі даних про критичну інфраструктуру та військові об'єкти в Латвії.
Водночас Delfi зазначає: "людина надавала й інші види підтримки російській спецслужбі в забезпеченні діяльності, спрямованої проти латвійської держави".
Було проведено кримінально-процесуальні дії на п’яти об’єктах, до яких підозрюваний мав стосунок.
Наразі громадянину РФ обрали запобіжний захід - арешт.
- 19 грудня суд Любліна визнав винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання 14 громадян Росії, Білорусі та України.
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