У Латвії затримали росіянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ

Про це повідомляє Delfi.

Затримання відбулося ще 20 грудня 2023 року, але інформацію оприлюднили офіційно лише зараз.

У повідомленні йдеться про те, що кримінальний процес щодо громадянина РФ розпочали 18 грудня за статтею 85 кримінального кодексу Латвії, а саме - незаконний збір та передача секретної та іншої інформації іноземній розвідці.

Інформація, отримана під час розслідування, свідчить про збирання й передавання російській спецслужбі даних про критичну інфраструктуру та військові об'єкти в Латвії.

Водночас Delfi зазначає: "людина надавала й інші види підтримки російській спецслужбі в забезпеченні діяльності, спрямованої проти латвійської держави".

Було проведено кримінально-процесуальні дії на п’яти об’єктах, до яких підозрюваний мав стосунок.

Наразі громадянину РФ обрали запобіжний захід - арешт.