У лікарні Білої Церкви сталась пожежа, є постраждалий

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"4 жовтня о 5 год. 37 хв. у м. Біла Церква. У двоповерховій будівлі першої міської лікарні в палаті на другому поверсі сталося коротке замикання електрообігрівача з послідуючим горінням, у результаті чого постраждала 1 людина", - йдеться в повідомленні.



Було евакуйовано 13 хворих.

Зазначається, що пожежу на площі 1 м2 ліквідували о 5 год. 56 хв. До гасіння залучалося 18 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

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