У лікарні Білої Церкви сталась пожежа, є постраждалий
У Білій Церкві через коротке замикання сталася пожежа в лікарні. Було евакуйовано 13 пацієнтів, постраждала одна людина
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"4 жовтня о 5 год. 37 хв. у м. Біла Церква. У двоповерховій будівлі першої міської лікарні в палаті на другому поверсі сталося коротке замикання електрообігрівача з послідуючим горінням, у результаті чого постраждала 1 людина", - йдеться в повідомленні.
Було евакуйовано 13 хворих.
Зазначається, що пожежу на площі 1 м2 ліквідували о 5 год. 56 хв. До гасіння залучалося 18 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.5
Купівля 26.5Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.66Продаж 31.06
- Актуальне
- Важливе