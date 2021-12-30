У лікарні на Харківщині підірвали банкомат

Про це повідомляє Нацполіція.



Повідомлення про те, що по вулиці Незалежності в селищі Печеніги стався вибух банкомата, надійшло до поліції 30 грудня о 02:46.



Під час огляду місця події фахівці встановили, що ловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата, розташованого в приміщенні лікарні.



Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.



Правоохоронці з'ясовують особи причетних до скоєння злочину.



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