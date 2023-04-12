У лікарні померли двоє людей, поранених унаслідок російського обстрілу Слов'янська 27 березня
У лікарні померли ще двоє людей, поранених унаслідок російського ракетного обстрілу Слов'янська Донецької області, який стався вранці 27 березня
Про це повідомив керівник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"На жаль, змінилася статистика щодо масштабного обстрілу, який здійснила Російська Федерація на вул. Торській 27 березня. Тоді в нас було 36 поранених ф двоє загиблих жителів громади. П'ятеро поранених перебували у дуже тяжкому стані. На жаль, двох із них врятувати не вдалося, вони померли у лікарні", - написав він.
"Тепер статистика обстрілу виглядає так: 4 вбиті, 34 поранені", - додав Лях.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли місто ракетами С-300.
- За добу 10 квітня російська армія поранила п'ятьох мирних мешканців Донецької області.
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