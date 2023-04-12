Про це повідомив керівник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"На жаль, змінилася статистика щодо масштабного обстрілу, який здійснила Російська Федерація на вул. Торській 27 березня. Тоді в нас було 36 поранених ф двоє загиблих жителів громади. П'ятеро поранених перебували у дуже тяжкому стані. На жаль, двох із них врятувати не вдалося, вони померли у лікарні", - написав він.

"Тепер статистика обстрілу виглядає так: 4 вбиті, 34 поранені", - додав Лях.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли місто ракетами С-300.