У лікарні в Польщі померла вінницька волонтерка Таїсія Гайда
У п’ятницю, 30 червня, у польській лікарні померла вінницька активістка та голова громадської організації "Автомайдан Вінниччина" та представниця руху Чесно Таїсія Гайда
Про це повідомляє Громадська організація "Автомайдан Вінниччина".
"Ми втратили Таю...Перестало битися її мужнє серце...Вона все могла здолати на своєму шляху! Вона пробивала світло у темних тунелях корупції і шахрайства на найвищому рівні! Вона допомагала фронту, нашим воїнам, хворим! Вона робила мільйон важливих справ для України і для українців!" - написали в громадській організації.
Про поховання обіцяють повідомити згодом.
Інформацію також підтвердила головна редакторка Руху Чесно Ірина Федорів.
Вона могла набрати ввечері й розказати про якусь малу громаду Вінниччини і я розуміла, що там вона, як завжди, знайшла діамант. Її матеріали в топах переглядів на сайті ЧЕСНО... Ці кейси брали провідні ЗМІ країни, це завжди було глибоко. Вона "ламала хребти" корупціонерів", – написала Федорів.
- Очільниця громадської організації "Автомайдан Вінниччина" Таїсія Гайда отримала опіки 70% тіла і для тривалого лікування у Львові потребує донорської крові.
- У Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов запит від Міністерства охорони здоров'я України про можливість негайної медичної евакуації за кордон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.47
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе