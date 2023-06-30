У лікарні в Польщі померла вінницька волонтерка Таїсія Гайда

Про це повідомляє Громадська організація "Автомайдан Вінниччина".

"Ми втратили Таю...Перестало битися її мужнє серце...Вона все могла здолати на своєму шляху! Вона пробивала світло у темних тунелях корупції і шахрайства на найвищому рівні! Вона допомагала фронту, нашим воїнам, хворим! Вона робила мільйон важливих справ для України і для українців!" - написали в громадській організації.

Про поховання обіцяють повідомити згодом.



Інформацію також підтвердила головна редакторка Руху Чесно Ірина Федорів.

Вона могла набрати ввечері й розказати про якусь малу громаду Вінниччини і я розуміла, що там вона, як завжди, знайшла діамант. Її матеріали в топах переглядів на сайті ЧЕСНО... Ці кейси брали провідні ЗМІ країни, це завжди було глибоко. Вона "ламала хребти" корупціонерів", – написала Федорів.