У Литві пропонують запровадити кримінальну відповідальність за схвалення російської агресії
У литовському парламенті група від консервативної партії запропонувала ввести кримінальну відповідальність за схвалення чи заперечення російської агресії в Україні
Про це пише LRT.
Так, у парламенті запропонували додати слово "російський" до статті Кримінального кодексу Литви, яка передбачає відповідальність за міжнародні злодіяння, а також за публічне визнання, заперечення або грубе применшення злочинів, скоєних СРСР і нацистською Німеччиною. Наразі ці дії караються штрафом, обмеженням волі, арештом або позбавленням волі на строк до двох років.
"Метою законопроєкту є передбачення кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-процесуального характеру, пов’язаних з її застосуванням, для осіб, які публічно підтримують або заперечують чи грубо применшують агресію, вчинену Росією проти України, окупацію її території (в тому числі Криму)", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
За словами ініціаторів, хоча російська агресія проти України не є прямим злочином проти Литовської Республіки або її громадян, наслідки цієї події для національної безпеки країни очевидні.
- Країни Балтії 23 квітня викликали китайських послів до своїх МЗС через коментар про суверенітет пострадянських країн та заявили про неприпустимість такої позиції.
- З 1 травня в Литві набув чинності закон про дерадянізацію публічного простору, який передбачає заборону пропаганди тоталітарних та авторитарних режимів та їхньої ідеології.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе