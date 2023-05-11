Про це пише LRT.

Так, у парламенті запропонували додати слово "російський" до статті Кримінального кодексу Литви, яка передбачає відповідальність за міжнародні злодіяння, а також за публічне визнання, заперечення або грубе применшення злочинів, скоєних СРСР і нацистською Німеччиною. Наразі ці дії караються штрафом, обмеженням волі, арештом або позбавленням волі на строк до двох років.

"Метою законопроєкту є передбачення кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-процесуального характеру, пов’язаних з її застосуванням, для осіб, які публічно підтримують або заперечують чи грубо применшують агресію, вчинену Росією проти України, окупацію її території (в тому числі Криму)", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

За словами ініціаторів, хоча російська агресія проти України не є прямим злочином проти Литовської Республіки або її громадян, наслідки цієї події для національної безпеки країни очевидні.