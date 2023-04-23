Про це повідомляє LRT.

Дипломатів викликали до Риги, Вільнюсу та Таллінну.

Глава МЗС Латвії Едуард Рінкевич наголосив, що "зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні" та заявив, що Латвія вимагає пояснень і спростування цієї заяви.

"З огляду на неприйнятні заяви посла Китаю у Франції про міжнародне право та національний суверенітет, МЗС Латвії викликало уповноваженого повіреного у справах посольства Китаю в Ризі для надання пояснень у понеділок. Цей крок узгоджений з Литвою та Естонією", - пише Рінкевич.

Міністр також зазначив, що порушить питання неприйнятності цих заяв під час саміту країн ЄС.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав, що такі заяви Китаю - це причина, чому країни Балтії проти того, аби ця країна була посередником миру в Україні.

"Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю роль "посередника миру в Україні", то ось посол Китаю стверджує, що Крим є російським, а кордони наших країн не мають правового підґрунтя", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що держава викликає китайського посла, щоб "дати зрозуміти, що такі погляди неприйнятні, а Естонія - суверенна держава"

Пекін наразі не відреагував на ці заяви.