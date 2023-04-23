Литва, Латвія та Естонія викликали послів Китаю через коментар про суверенітет пострадянських країн
У неділю, 23 квітня, країни Балтії викликали китайських послів до своїх МЗС через коментар про суверенітет пострадянських країн та заявили про неприпустимість такої позиції
Про це повідомляє LRT.
Дипломатів викликали до Риги, Вільнюсу та Таллінну.
Глава МЗС Латвії Едуард Рінкевич наголосив, що "зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні" та заявив, що Латвія вимагає пояснень і спростування цієї заяви.
"З огляду на неприйнятні заяви посла Китаю у Франції про міжнародне право та національний суверенітет, МЗС Латвії викликало уповноваженого повіреного у справах посольства Китаю в Ризі для надання пояснень у понеділок. Цей крок узгоджений з Литвою та Естонією", - пише Рінкевич.
Міністр також зазначив, що порушить питання неприйнятності цих заяв під час саміту країн ЄС.
Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав, що такі заяви Китаю - це причина, чому країни Балтії проти того, аби ця країна була посередником миру в Україні.
"Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю роль "посередника миру в Україні", то ось посол Китаю стверджує, що Крим є російським, а кордони наших країн не мають правового підґрунтя", - йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що держава викликає китайського посла, щоб "дати зрозуміти, що такі погляди неприйнятні, а Естонія - суверенна держава"
Пекін наразі не відреагував на ці заяви.
- 22 квітня стало відомо, що міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю на тлі заяв іншого китайського дипломата про суверенітет пострадянських країн.
- 23 квітня повідомлялося, що Франція заявила про свою "повну солідарність" щодо суверенітету колишніх радянських республік після заяви посла КНР.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що всі пострадянські країни, окрім Росії, мають чіткий суверенний статус.
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