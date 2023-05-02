Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Литві набув чинності закон про дерадянізацію публічного простору

У Литві набув чинності закон про дерадянізацію публічного простору

2 травня, 2023 вiвторок
00:55
Світ Литва прапор

З 1 травня в Литві набув чинності закон про дерадянізацію публічного простору, який передбачає заборону пропаганди тоталітарних та авторитарних режимів та їхньої ідеології

Про це повідомляє "Європейська правда".

Закон, ухвалений Сеймом Литви в грудні 2022 року, дозволить прибрати з публічного простору символи тоталітаризму та авторитаризму – меморіали, інші пам'ятники, а також назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів.

Відповідно до закону, заборона стосуватиметься будь-якої форми вшанування або зображення осіб, символіки чи інформації, що пропагують тоталітарні та авторитарні режими та їхні ідеології, зазначає литовський Сейм.

Заборона не поширюється на музеї, архіви, бібліотеки під час організації виставок, інформування громадськості про тоталітарні та авторитарні режими та їхні наслідки, використання таких предметів та інформації з метою освіти, науки, професійного мистецтва та колекціонування.

Оцінку публічних об'єктів на предмет пропаганди тоталітарних або авторитарних режимів та їхніх ідеологій здійснюватиме Литовський центр досліджень геноциду та опору, а також муніципальні органи влади.

У кожному випадку демонтажу об’єкта радянської чи тоталітарної пропаганди свій висновок спершу має надати міжвідомча комісія, яка складатиметься з дев’яти членів, делегованих від різних установ та організацій.

Після цього рішення про демонтаж об’єкта ухвалює генеральний директор Центру досліджень геноциду та опору.

До цього в Литві була передбачена лише адміністративну відповідальність за демонстрацію, розповсюдження й пропаганду символів деяких тоталітарних і авторитарних режимів. Однак після того, як Росія почала повномасштабну війну в Україні, багато муніципалітетів виступили з ініціативою демонтувати статуї, пам'ятники та інші символи радянських солдатів.

  • Нагадаємо, 23 квітня країни Балтії викликали китайських послів до своїх МЗС через коментар про суверенітет пострадянських країн та заявили про неприпустимість такої позиції.
Литва
пропаганда
Читайте також:
Ангела Меркель
30 квітня, 2023 неділя
"Як можна так зневажати свободу?": в Офісі президента відповіли на заклик Меркель до переговорів з РФ
ракета
1 травня, 2023 понедiлок
Нічна російська атака: ЗСУ збили 15 з 18 крилатих ракет
Віктор Шендерович
29 квітня, 2023 субота
Російський письменник Шендерович назвав окупантів "нашими хлопцями", а українців звинуватив у "сплесках нацизму"
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.93
    Продаж 41.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
2 травня
01:23
Шахи
Росія остаточно перейшла з Європейської федерації шахів у Азійську
01:12
іменутет
США скасовують обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для іноземних туристів
00:27
Фінляндія, НАТО
Вашингтон і Гельсінкі домовилися про розміщення у Фінляндії військових баз США і спільні навчання
00:15
Генасамблея ООН
Китай уперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в якій Росію названо агресором
00:11
"Зосереджені на майбутньому": ​​Ferrexpo планує інвестувати в українські активи понад $3,3 млрд
00:09
Судан
В ООН припустили, що понад 800 тис. людей можуть утекти з Судану
2023, понедiлок
1 травня
23:31
Михайло Фрідман
"Схеми": компанія Фрідмана страхує авто росгвардійців, які воюють проти України
23:06
Втрати окупантів
У Білому домі вважають, що Росія втратила під Бахмутом 100 тисяч військових за 5 місяців
22:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найближчим часом Україна має отримати нові комплекси ППО від Франції. Колонка Сергія Згурця
22:29
Володимир Зеленський
Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим, – Зеленський
22:27
Соліст U2 Боно намалював портрет Зеленського для обкладинки журналу The Atlantic
22:07
НМТ
Українські абітурієнти зможуть скласти НМТ ще в 4 країнах: розширений список
22:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія знову атакує Україну крилатими ракетами, ЗСУ відповідають посиленою підготовкою контрнаступу, а українські спортсмени бойкотують чемпіонат світу із дзюдо через росіян. Світові ЗМІ про Україну 1 травня
21:41
ЗСУ
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів
21:22
на фото - підозрювані в колаборантстві шість жителів Луганщини
Шістьом мешканцям Луганщини повідомили про підозру за організацію псевдореферендуму, серед них "депутат народної ради ЛНР"
20:56
Ексклюзив
Авдіївка
Вмовляння евакуюватися майже не впливають, жителі Авдіївки мігрують у межах міста, - Барабаш
20:37
"З нетерпінням чекаємо виступу України": ЛГБТ-подружжя бійців ЗСУ розповіло, як їх надихає Євробачення
20:31
Оновлено
Авдіївка
В Авдіївці після удару РФ з-під завалів не можуть дістати людей - рятувальників обстрілюють окупанти, - МВА
20:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:09
окупанти, орки
Протягом дня ворог завдав 13 авіаударів та здійснив 13 обстрілів з РСЗВ, — Генштаб
20:04
OPINION
Лариса Волошина
Сьогодні знову наснився Крим...
20:00
Перемога України
Переможні новини 432-го дня війни: окупанти готуються до втечі із Запорізької області, на російській залізниці сталася "бавовна"
19:51
Ексклюзив
Київ
У Києві зараз живе понад 3,6 млн людей, це майже довоєнний показник, - радник Кличка
19:49
Сумщина, Чернігівщина
Росіяни обстріляли Чернігівщину: загинула дитина, є поранені
19:42
Росіяни обстрілюють Херсон і область: є поранений
19:15
Ексклюзив
вирубка лісу
В Україні хочуть зняти обмеження на вирубку лісів: Карпати під загрозою
19:11
Крим, корабель, задимлення
У Криму прогриміли вибухи, окупанти заявили про роботу ППО
18:58
Штучний інтелект
Технології та штучний інтелект можуть позбавити роботи 26 млн людей протягом 5 років, - дослідження Світового економічного форуму
18:56
генпрокурор Болгарії Іван Гешев
У Болгарії намагалися підірвати автівку генпрокурора
18:31
Володимир Зеленський
"Узгодили позиції напередодні саміту НАТО": Зеленський поговорив із Трюдо телефоном
18:22
Міністерство оборони
"Очікуємо протягом трьох тижнів отримати результати експертиз": керівниця проєкту BRAVE1 Кушнерська про розробки для Міноборони
18:12
окупанти, орки
Росіяни на тимчасово окупованих територіях удають з себе цивільних, аби довідатись про партизанів, - Центр нацспротиву
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Криваві "мальчікі" Шендеровича
17:57
росія мобілізація орки окупанти
Окупанти почали в Маріуполі мобілізацію мирних жителів, - міськрада
17:48
На фото: затримання зловмисників
Намагалися заволодіти нерухомістю Укрпошти і 280 га землі: арештовано депутата облради Одещини, його дружину та спільників
17:47
Ексклюзив
Севастополь
У Криму паніка: росіяни розуміють, що наближається звільнення півострова, - заступник представника президента України в АР Крим Чистіков
17:29
На фото: російський снаряд
Удень РФ гатила по Харківщині: поранено двох мирних жителів
17:24
Ексклюзив
зерновий термынал
Росія блокує "зерновий коридор", щоб зайняти ніші України на світовому ринку, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
17:08
Росіяни завдали авіаудару по Гуляйполю, поранено трьох людей
16:55
Ексклюзив
Для порушення логістики і перевантаження ППО ворога: експерт Defense Express Рябих розповів про ракету "Трембіта", яку розробляють волонтери
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV