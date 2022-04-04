У Литві зареєстрували майже 40 тис. біженців із України від початку повномасштабної війни
За даними Департаменту статистики Литви, в країні зареєстрували майже 40 тис. біженців із України від початку повномасштабної війни
Про це повідомляє Литовське національне радіо і телебачення.
Загалом за даними Департаменту статистики Литви, в країні від початку війни було зареєстровано 39 тисяч 347 біженців війни з України.
Зокрема з них 16,6 тисяч - неповнолітні особи.
Близько третини прибулих українців зареєстровані у Вільнюському реєстраційному центрі.
Майже 4,5 тисяч біженців, які прибули до Литви, – це діти віком до шести років, понад 12 тисяч. - від шести до 18 років.
Тільки станом на 3 квітня в Литві зареєстровано 180 біженців, з них 65 неповнолітніх та 18 дітей віком до шести років.
Більшість прибулих зверталися за посвідченням на тимчасове проживання з гуманітарних міркувань.
Майже всі – жінки та діти.
За даними ООН, з початку війни в Україні місяць тому країну покинули понад 4 мільйони людей. населення.
- Від початку повномасштабної війни Польща видала українським біженцям понад 625 тисяч посвідчень особи.
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