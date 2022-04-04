У Литві зареєстрували майже 40 тис. біженців із України від початку повномасштабної війни

Про це повідомляє Литовське національне радіо і телебачення.



Загалом за даними Департаменту статистики Литви, в країні від початку війни було зареєстровано 39 тисяч 347 біженців війни з України.



Зокрема з них 16,6 тисяч - неповнолітні особи.



Близько третини прибулих українців зареєстровані у Вільнюському реєстраційному центрі.



Майже 4,5 тисяч біженців, які прибули до Литви, – це діти віком до шести років, понад 12 тисяч. - від шести до 18 років.



Тільки станом на 3 квітня в Литві зареєстровано 180 біженців, з них 65 неповнолітніх та 18 дітей віком до шести років.



Більшість прибулих зверталися за посвідченням на тимчасове проживання з гуманітарних міркувань.

Майже всі – жінки та діти.



За даними ООН, з початку війни в Україні місяць тому країну покинули понад 4 мільйони людей. населення.

Від початку повномасштабної війни Польща видала українським біженцям понад 625 тисяч посвідчень особи.