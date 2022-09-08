English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал У Лондоні серійний злочинець грабує на десятки тисяч фунтів жінок у спортзалах

У Лондоні серійний злочинець грабує на десятки тисяч фунтів жінок у спортзалах

8 вересня, 2022 четвер
05:00
Кримінал

У Лондоні серійний злодій працює у спортзалах та спустошує банківські рахунки жінок й викрадає їх телефони, суми оборудок вражають

Про це пише BBC.

Журналістка BBC розмовляла з кількома жінками, які пережили майже ідентичний досвід — усі вони включали втрату багатьох тисяч фунтів.

Журналістка поділилася своїми висновками з поліцією, яка раніше закрила ряд окремих розслідувань, щоб показати, що випадки можуть бути пов’язані.

Тепер поліція відновить розслідування.

Подібність у кожному з випадків виглядає разючою: жінки-жертви, які поклали свої речі в шафку в популярній мережі тренажерних залів, лише щоб повернутись і виявити, що їхні телефони та картки були відібрані. У тих самих магазинах було зроблено низку покупок високої вартості. Злодії також пригощають себе фаст-фудом.

У однієї жертви, Аліни, минулого місяця вкрали речі зі спортзалу Virgin на Фінчлі-роуд. Злодій витратив близько 10 000 фунтів стерлінгів у Harrods і магазині Apple Apple в Ковент Гарден. Зловмисник спробував витратити ще 10 000 фунтів після того, як Аліна заблокувала картку. Злочинець використовував її гроші на їжу та таксі, знімав готівку в банкоматах і змінював доступ до її рахунків.

У Харрієт обшукали її шафку в GymBox у місті. Протягом 90 хвилин близько £7500 було витрачено в Selfridges, Apple, Balenciaga та Harrods.

Шарлотта втратила 8000 фунтів стерлінгів, коли вона займалася в тренажерному залі в Чізвіку, після того як злодій перевів її заощадження на інший рахунок і пішов за покупками на Оксфорд-стріт.

Таких жертв чимало.

Зазвичай, телефони можна зробити недоступними за допомогою паролів і розблокування обличчям або відбитком пальця. А банківські картки можна зупинити. Але злодій має метод, який обходить ці основні протоколи безпеки.

Отримавши телефон і картку, він реєструє картку в додатку відповідного банку на своєму телефоні чи комп’ютері. Оскільки картка використовується на новому пристрої вперше, потрібен одноразовий пароль безпеки. Цей код підтвердження банк надсилає на викрадений телефон. Код блимає на заблокованому екрані вкраденого телефону. Так зловмисник контролює банківський рахунок і може переказати гроші або купити товари, чи  змінити доступ до рахунку.

Цілком можливо, що зловмисник – жінка, яка діє сама і любить дорогі покупки. Адже спосіб отримання телефонів і карток вказує на те, що це хтось, хто може зайти в жіночі роздягальні, не викликаючи підозр.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Лондон
Велика Британiя
Читайте також:
російські окупанти
6 вересня, 2022 вiвторок
Підіймають білий прапор. На Півдні окупанти здаються у полон, - Наталія Гуменюк
США та Китай
6 вересня, 2022 вiвторок
Байден зустрінеться зі Сі Цзіньпіном на саміті G20 за однієї умови
карта бойових дій
7 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 1–6 вересня
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 39.24
    Продаж 40.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
8 вересня
04:36
У Маріуполі акція "Ї" перетворюється на страшний сон загарбників, - радник мера
04:16
Російські фільтраційні табори – це спроба фізично знищити український народ, – представник Польщі в ООН
04:00
На фото Дмитро Кулеба
Німеччина може наблизити перемогу України, якщо посилить свою військову підтримку, – Кулеба
03:44
У Канаді затримали другого підозрюваного у кривавому вбивстві десятьох людей
03:29
Твердження, що дані телескопа Вебба спростували теорію Великого вибуху – фейк
02:55
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
"Буде дуже спекотно": у Міноборони розповіли про "прогноз погоди" у Криму
02:36
Повертається до показників 1980-х років: фунт стерлінгів ще більше подешевшає, - Reuters
02:09
ЗСУ
Військового рішення не буде, цю війну, ймовірно, завершать політики, - польський генерал
01:50
Чадний газ
ЄС обмежить ціну на російський газ, через попередження Путіна про "зимові заморозки", - Reuters
01:31
На півдні українська авіація нанесла 13 ударів по логістиці росіян, знищено понад сотню окупантів, - ОК "Південь"
01:13
NASA заплатить $228 млн за скафандри, в яких люди знову повернуться на Місяць
00:49
біженці
У Польщі очікують нової хвилі мігрантів з України взимку
00:38
Оленівка - наша Катинь
Місія ООН прибуде в Оленівку, щоб з'ясувати обставини вбивства українських військовополонених
00:24
У Харкові знову вибухи, влада просить місцевих перебувати в укриттях
00:23
ЗСУ
Є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ
00:16
У листопаді Netflix перезапустить дитяче шоу "Телепузики"
00:08
Оновлено
Мелітополь
В окупованому Мелітополі було чутно вибухи. Підірвали штаб "Единой России"
00:00
Збірна України з волейболу
Збірна України програла Словенії у чвертьфіналі ЧС з волейболу
2022, середа
7 вересня
23:59
протикорабельні ракети Harpoon
Українських ракетників, які потопили російський військовий корабель "Василий Бех", готували у США, - Пентагон
23:51
Баварія, Лерой Сане, Ліга чемпіонів
"Баварія" впевнено переграла "Інтер" у Лізі чемпіонів
23:34
Сумщина
Росіяни двічі за день обстріляли Сумщину. 17 прильотів
23:00
мобілізація
Чинні відстрочки від мобілізації можна продовжити на два місяці: подробиці
22:55
На фото Володимир Зеленський
28 членів радбезу РФ, 154 члени радфеду, 424 депутати держдуми. Зеленський розповів про санкції проти найвищих посадовців Росії
22:51
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Україна планує виділити на оборону понад трильйон гривень, - Зеленський
22:37
На фото Володимир Зеленський
Зеленський заінтригував інформацією про успіхи ЗСУ на Харківщині
22:27
ППО NASAMS
ППО збила ракету над Запоріжжям
22:26
Наживо
радбез ООН
У Радбезі ООН розпочалося засідання через насильницьку депортацію українців до Росії
22:20
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 вересня
22:09
Аналітика
Сергій Згурець
Перекидання військ РФ на Південь створило умови для контратак ЗСУ на інших напрямках. Колонка Сергія Згурця
22:06
ЗСУ
До зими українці могли б захопити весь правий берег Дніпра, - французький генерал
21:48
Оновлено
Apple презентував нову лінійку iPhone, Mac і iPad. Подробиці
21:43
Айнтрахт, Спортінг, Ліга чемпіонів
"Айнтрахт" сенсаційно зганьбився у матчі зі "Спортінгом" в ЛЧ
21:42
Російські судна з нафтою розвантажуться у відкритому морі
"Схеми": Російські танкери розвантажують нафту в морі, оминаючи закриті для них порти
21:35
Аякс, Рейнджерс, Ліга чемпіонів
"Аякс" розгромив "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів
21:24
Президенти Туреччини Ердоган та Сербії Вучич
Захід провокує Росію і постачає Україні "брухт", - Ердоган у Сербії
21:07
Укроборонпром
Укроборонпром та американська Honeywell співпрацюватимуть у галузях авіації, безпілотників та радарів
21:02
на фото: Костін
Є ознаки тілесних ушкоджень: офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо можливих катувань і вбивства волонтера з Британії
20:55
Науковці спростували концепцію "мозку ящірки" у ссавців
20:44
російський окупант
Дуже символічно. Путінська "Единая Россия" пропонує провести референдум про анексію окупованих українських територій 4 листопада
20:25
Володимир Путін
Вкрадені телевізори? Подоляк відповів Путіну на його заяви про здобутки у війні з Україною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV