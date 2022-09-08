У Лондоні серійний злочинець грабує на десятки тисяч фунтів жінок у спортзалах

Про це пише BBC.

Журналістка BBC розмовляла з кількома жінками, які пережили майже ідентичний досвід — усі вони включали втрату багатьох тисяч фунтів.

Журналістка поділилася своїми висновками з поліцією, яка раніше закрила ряд окремих розслідувань, щоб показати, що випадки можуть бути пов’язані.

Тепер поліція відновить розслідування.

Подібність у кожному з випадків виглядає разючою: жінки-жертви, які поклали свої речі в шафку в популярній мережі тренажерних залів, лише щоб повернутись і виявити, що їхні телефони та картки були відібрані. У тих самих магазинах було зроблено низку покупок високої вартості. Злодії також пригощають себе фаст-фудом.

У однієї жертви, Аліни, минулого місяця вкрали речі зі спортзалу Virgin на Фінчлі-роуд. Злодій витратив близько 10 000 фунтів стерлінгів у Harrods і магазині Apple Apple в Ковент Гарден. Зловмисник спробував витратити ще 10 000 фунтів після того, як Аліна заблокувала картку. Злочинець використовував її гроші на їжу та таксі, знімав готівку в банкоматах і змінював доступ до її рахунків.

У Харрієт обшукали її шафку в GymBox у місті. Протягом 90 хвилин близько £7500 було витрачено в Selfridges, Apple, Balenciaga та Harrods.

Шарлотта втратила 8000 фунтів стерлінгів, коли вона займалася в тренажерному залі в Чізвіку, після того як злодій перевів її заощадження на інший рахунок і пішов за покупками на Оксфорд-стріт.

Таких жертв чимало.

Зазвичай, телефони можна зробити недоступними за допомогою паролів і розблокування обличчям або відбитком пальця. А банківські картки можна зупинити. Але злодій має метод, який обходить ці основні протоколи безпеки.

Отримавши телефон і картку, він реєструє картку в додатку відповідного банку на своєму телефоні чи комп’ютері. Оскільки картка використовується на новому пристрої вперше, потрібен одноразовий пароль безпеки. Цей код підтвердження банк надсилає на викрадений телефон. Код блимає на заблокованому екрані вкраденого телефону. Так зловмисник контролює банківський рахунок і може переказати гроші або купити товари, чи змінити доступ до рахунку.

Цілком можливо, що зловмисник – жінка, яка діє сама і любить дорогі покупки. Адже спосіб отримання телефонів і карток вказує на те, що це хтось, хто може зайти в жіночі роздягальні, не викликаючи підозр.

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