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"У Луческу завжди щось не так. Козлами відпущення завжди були українці", - ексфутболіст "Шахтаря"

21 квітня, 2023 п'ятниця
22:37
Спорт Мірча Луческу

Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України Артем Федецький поділився негативним досвідом від роботи з Мірчею Луческу

Про це повідомляє "Український футбол".

"У Луческу завжди щось не так: то переїзди не влаштовують, то ще щось. Але зараз всі команди в однакових умовах, адже в країні йде війна. Хтось казав, що Луческу звинувачував у всьому українців і вони були козлами відпущення. Я підтверджую, насправді все так і було. Зараз у нього в "Динамо" просто немає вибору по складу. Тому у цьому плані він трошки спустився з небес на землю. У "Шахтарі" він розмовляв зі мною дуже рідко. Луческу спілкувався в основному з легіонерами. Було доволі важко морально, коли ти знаєш, що головний тренер на тебе не розраховує", - зізнався Федецький.

Ексфутболіст збірної України вважає, що це останній сезон Мірчі Луческу в київському "Динамо".

"Я вважаю, що він себе вичерпав у "Динамо". Хто буде наступним тренером, краще запитати у Суркіса, але, можливо, він і сам не знає. У "Динамо" є легенди, які зараз працюють у клубі: Гусєв, Шовковський. Можливо, новим тренером стане хтось із них. Я хочу, щоб "Динамо" тренував український тренер. У нас є багато хороших спеціалістів: Вернидуб, Скрипник, Максимов", - каже Артем Федецький.

Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".

Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року.

футбол
Динамо
Шахтар
Збірна України
УПЛ
чемпіонат України
Мірча Луческу
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