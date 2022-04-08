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Головна війна з Росією У Львові біля будівлі колишнього Генконсульства РФ провели флешмоб, щоб привернути увагу світу до злочинів росіян в Україні

У Львові біля будівлі колишнього Генконсульства РФ провели флешмоб, щоб привернути увагу світу до злочинів росіян в Україні

8 квітня, 2022 п'ятниця
12:03
війна з Росією Львів флешмоб

Львівʼяни провели флешмоб біля будівлі колишнього Генконсульства Російської Федерації, аби привернути увагу світу до злочинів російських військових в Україні

Про це повідомляє Суспільне.

За попередньою інформацією, львівʼяни провели акцію протесту під будівлею колишнього Генконсульства РФ.
Для заходу активісти принесли побутову техніку та різні особисті речі.
Метою акції було привернення уваги до мародерської діяльності військових російськох армії, якою вони займалися на території України. 
У ході флешмобу львівʼяни розклали речі перед входом до колишнього консульства та облили все криваво-червоною фарбою.

"Ця інсталяція про мародерів, російську армію. Ми відчуваємо біль від того, що відбувається. Ці предмети – це те, що ми почули в перехоплених розмовах між російськими солдатами та їхніми дружинами. Це те, що вони "замовляли" привезти до себе додому", – коментує організаторка акції Ляна Мицько.

Акція тривала приблизно 20 хвилин.
Інсталяцію залишили біля входу у консульство. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
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Львів
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