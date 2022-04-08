У Львові біля будівлі колишнього Генконсульства РФ провели флешмоб, щоб привернути увагу світу до злочинів росіян в Україні

Про це повідомляє Суспільне.



За попередньою інформацією, львівʼяни провели акцію протесту під будівлею колишнього Генконсульства РФ.

Для заходу активісти принесли побутову техніку та різні особисті речі.

Метою акції було привернення уваги до мародерської діяльності військових російськох армії, якою вони займалися на території України.

У ході флешмобу львівʼяни розклали речі перед входом до колишнього консульства та облили все криваво-червоною фарбою.

"Ця інсталяція про мародерів, російську армію. Ми відчуваємо біль від того, що відбувається. Ці предмети – це те, що ми почули в перехоплених розмовах між російськими солдатами та їхніми дружинами. Це те, що вони "замовляли" привезти до себе додому", – коментує організаторка акції Ляна Мицько.

Нагадаємо, що 6 квітня у Литві відбувся перформанс-протест проти злочинних дій путінської армії на території України

Акція тривала приблизно 20 хвилин.Інсталяцію залишили біля входу у консульство.