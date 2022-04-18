Про це інформує "Еспресо".



Кілька вибухів пролунало близько 8:10.



О 8.42 очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що за попередньою інформацією, відбулося чотири ракетні удари. При цьому міський голова Львова Андрій Садовий каже про п'ять прицільних ракетних ударів по Львову.



Крім того, Козицький закликав мешканців міста залишатися в укриттях, а також нічого не знімати на відео, не фотографувати і не поширювати припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.



Згодом радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що було відразу п'ять ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова.



"Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців", - додав він.









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