Росіяни завдали ракетних ударів по Львову: у частині міста перебої з електропостачанням

Про це передає мер міста Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.



"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.



За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів, зауважив Козицький.



Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста.



Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.



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