Росіяни завдали ракетних ударів по Львову: у частині міста перебої з електропостачанням
У Львові було чути вибухи. Голова ОВА повідомив про ракетні удари
Про це передає мер міста Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.
За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів, зауважив Козицький.
Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста.
Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
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