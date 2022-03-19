У Львові запрацює центр підтримки переселенців

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У центрі допомагатимуть з пошуком роботи, а також надаватимуть юридичні консультації.

Координуватиме роботу центру Олена Голишева та Наталія Бунда.

Перший день Центр працюватиме у пілотному режимі. Графік роботи сьогодні 10.00-20.00. Адреса - вул. Князя Романа, 6 (Радіо Гараж).

Нагадаємо, раніше у Львівській ОДА розповіли, як виглядає алгоритм дій для українців, які прибули із зони військових дій на Львівщину.

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