У Львові запрацює центр підтримки переселенців
Сьогодні, 19 березня, у Львові запрацює Центр підтримки вимушено переміщених українців.
Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
У центрі допомагатимуть з пошуком роботи, а також надаватимуть юридичні консультації.
Координуватиме роботу центру Олена Голишева та Наталія Бунда.
Перший день Центр працюватиме у пілотному режимі. Графік роботи сьогодні 10.00-20.00. Адреса - вул. Князя Романа, 6 (Радіо Гараж).
- Нагадаємо, раніше у Львівській ОДА розповіли, як виглядає алгоритм дій для українців, які прибули із зони військових дій на Львівщину.
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