"У людей немає коштів": Асоціація міст України звернулася до Зеленського, уряду і Ради щодо запобігання зриву опалювального сезону
Асоціація міст України звернулася до президента, уряду та парламенту щодо забезпечення початку та сталого проходження опалювального сезону 2021-2022 років
Про це повідомляє сайт АМУ.
В Асоціації міст України вважають, що на тлі подорожчання послуг для населення держава має вжити заходів, щоб запобігти зриву опалювального сезону.
"Наближається опалювальний сезон, в якому ціна газу збільшується з 4 до 7,6 грн для населення та з 7 до 20 грн за 1 куб м для бюджетної сфери. До цього ще додається вартість розподілу газу та інші витрати", - нагадали в АМУ.
Асоціація міст України зокрема пропонує наступні кроки:
- відновити можливість теплопостачання та гарячого водопостачання в 59 громадах, розблокувавши рахунки підприємств, арештовані через заборгованість по сплаті за природний газ та його розподіл;
- усунути норми в договорах на постачання природного газу, через які терміни оплати за спожитий природний газ не співпадають із термінами оплати населенням за послуги теплопостачання - виключити передоплату/авансові платежі;
- розмір штрафних санкцій для підприємств теплопостачання встановити відповідним розміру штрафних санкцій для населення;
- не застосовувати штрафні санкції на заборгованість за природний газ, яка склалася у зв'язку з неоплатою населенням послуг за теплопостачання;
- визначити цільове призначення та обсяги природного газу за категоріями споживачів;
- виключити вимогу про банківські гарантії або договірне списання коштів.
- зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 кубометр, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання, зокрема, лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших об'єктів соціальної сфери;
- спрямувати субвенцію з Держбюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах за період 2016-2021 роки в обсязі 37 млрд гривень.
- збільшення нормативів зарахування ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування на 5%;
- зменшення обсягів реверсної дотації до 20% та збільшення базової дотації до 100%;
- додаткова цільова субвенція на ремонт вулиць та доріг у громадах в обсязі 10 млрд грн;
- спрямування громадам 50% коштів ДФРР, збільшивши його обсяг до 3% від загального фонду Держбюджету.
В АМУ також наголосили, що компенсація місцевим бюджетам має бути справедливою.
"Потрібно визначити справедливий, прозорий і єдиний механізм компенсації для усіх громад - не "бартером", а грошима. Бо не можуть деякі міста отримати компенсацію в якомусь вигляді (фінансуванням певних об'єктів, наприклад), а інші - ні. Тарифи вдарять абсолютно по всіх і ми повинні подбати про всі громади та їх мешканців", - додав Кличко.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет перевіряє "Київтеплоенерго" через збільшення рахунків за опалення "заднім числом".
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