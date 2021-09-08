"У людей немає коштів": Асоціація міст України звернулася до Зеленського, уряду і Ради щодо запобігання зриву опалювального сезону

Про це повідомляє сайт АМУ.



В Асоціації міст України вважають, що на тлі подорожчання послуг для населення держава має вжити заходів, щоб запобігти зриву опалювального сезону.



"Наближається опалювальний сезон, в якому ціна газу збільшується з 4 до 7,6 грн для населення та з 7 до 20 грн за 1 куб м для бюджетної сфери. До цього ще додається вартість розподілу газу та інші витрати", - нагадали в АМУ.



Асоціація міст України зокрема пропонує наступні кроки:

відновити можливість теплопостачання та гарячого водопостачання в 59 громадах, розблокувавши рахунки підприємств, арештовані через заборгованість по сплаті за природний газ та його розподіл;

усунути норми в договорах на постачання природного газу, через які терміни оплати за спожитий природний газ не співпадають із термінами оплати населенням за послуги теплопостачання - виключити передоплату/авансові платежі;

розмір штрафних санкцій для підприємств теплопостачання встановити відповідним розміру штрафних санкцій для населення;

не застосовувати штрафні санкції на заборгованість за природний газ, яка склалася у зв'язку з неоплатою населенням послуг за теплопостачання;

визначити цільове призначення та обсяги природного газу за категоріями споживачів;

виключити вимогу про банківські гарантії або договірне списання коштів.

зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 кубометр, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання, зокрема, лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших об'єктів соціальної сфери;

спрямувати субвенцію з Держбюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах за період 2016-2021 роки в обсязі 37 млрд гривень.

збільшення нормативів зарахування ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування на 5%;

зменшення обсягів реверсної дотації до 20% та збільшення базової дотації до 100%;

додаткова цільова субвенція на ремонт вулиць та доріг у громадах в обсязі 10 млрд грн;

спрямування громадам 50% коштів ДФРР, збільшивши його обсяг до 3% від загального фонду Держбюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет перевіряє "Київтеплоенерго" через збільшення рахунків за опалення "заднім числом".

Для збереження чинних тарифів на теплопостачання та гаряче водопостачання населенню та бюджетній сфері в опалювальний сезон 2021/2022 років АМУ пропонує забезпечити громадам такі компенсатори:"Всі розуміють, що у людей немає коштів, аби оплачувати такі високі тарифи. А їх збереження на рівні минулого опалювального сезону для населення та бюджетної сфери потребуватиме від органів місцевого самоврядування додатково величезну суму - 25 млрд грн", - сказав голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко.В АМУ також наголосили, що компенсація місцевим бюджетам має бути справедливою."Потрібно визначити справедливий, прозорий і єдиний механізм компенсації для усіх громад - не "бартером", а грошима. Бо не можуть деякі міста отримати компенсацію в якомусь вигляді (фінансуванням певних об'єктів, наприклад), а інші - ні. Тарифи вдарять абсолютно по всіх і ми повинні подбати про всі громади та їх мешканців", - додав Кличко.