У магазинах Японії товар на полиці викладатимуть роботи

Про це пише видання Bloomberg.

Як йдеться у повідомленні, компанія Telexistence Inc. і японська мережа магазинів FamilyMart Co. запускають парк роботів, керованих штучним інтелектом, для поповнення полиць у 300 магазинах по всій Японії.

"Роботи-руки призначені для поповнення напоїв у холодильниках і зараз знаходяться в масовому виробництві", - йдеться в заяві Telexistence, що базується в Токіо.

Як пише Bloomberg, роботи будуть встановлені у великих містах і допоможуть розвантажити працівників магазинів, а також заповнять порожнечу, спричинену скороченням робочої сили в країні.

"Зменшення чисельності робочого населення в Японії є однією з ключових проблем управління FamilyMart для продовження стабільної роботи магазинів", - сказав генеральний менеджер FamilyMart Томохіро Кано.

Також повідомляється, що японська мережа магазинів FamilyMart кожного місяця платитиме компанії Telexistence за працю робота-руки, його обслуговування та підтримку віддалених працівників, які за потреби можуть керувати ним за допомогою гарнітури віртуальної реальності. За словами Telexistence, роботи можуть працювати без допомоги людини 98% часу.

"FamilyMart має 16 000 міні-магазинів у Японії, але Telexistence і Microsoft заявляють, що хочуть зробити цю технологію глобальною. Наступного разу Telexistence планує співпрацю з понад 150 тис. магазинами по всій території США, щоб вийти на закордонний ринок", - пише Bloomberg.

Японська корпорація DMG Mori Seiki з виробництва точного машинного обладнання оголосила про закриття свого бізнесу на території Росії.

Японія надасть Україні ще $100 млн гуманітарної допомоги.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb