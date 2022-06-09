Японська компанія з виробництва верстатів оголосила про закриття бізнесу в РФ, - Asahi Shimbun

Про це повідомляє Asahi Shimbun з посиланням на заяву президента DMG Mori Seiki Масахіко Морі.

"Це перший великий японський виробник, який оголосив про повний вихід з Росії", - йдеться в повідомленні.

За словами Морі, продажі в Росії становили близько 2% від загального обсягу, тому очікується, що наслідки виходу з російського ринку будуть незначними.

Відзначимо, що на заводі в Ульяновську в результаті закриття бізнесу звільнили близько 200 працівників. Також було звільнено близько 70 працівників торгово-сервісної бази в Москві.

Нагадаємо, Японія ввела новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. У список обмежень потрапили Россельхозбанк і Московський кредитний банк. Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.

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