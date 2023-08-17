Про це повідомляє місцеве видання Malay Mail.

За даними Малазійського управління цивільної авіації, повітряне судно вилетіло з міжнародного аеропорту Лангкаві і зазнало аварії в околицях міста Шам Алам. Літак прямував в аеропорт Султан Абдульазіз Шах у Куала-Лумпурі.

Журналісти повідомляють, що внаслідок аварії загинули щонайменше 10 осіб: шість пасажирів, два члени екіпажу та двоє жителів населеного пункту, де відбулася катастрофа.