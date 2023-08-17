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У Малайзії на трасу впав легкомоторний літак: загинули щонайменше 10 людей

17 серпня, 2023 четвер
19:11
Світ Малайзія, авіакатастрофа

У Малайзії зазнав аварії й упав на автотрасу легкомоторний приватний літак. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 10 осіб

Про це повідомляє місцеве видання Malay Mail.

За даними Малазійського управління цивільної авіації, повітряне судно вилетіло з міжнародного аеропорту Лангкаві і зазнало аварії в околицях міста Шам Алам. Літак прямував в аеропорт Султан Абдульазіз Шах у Куала-Лумпурі.

Журналісти повідомляють, що внаслідок аварії загинули щонайменше 10 осіб: шість пасажирів, два члени екіпажу та двоє жителів населеного пункту, де відбулася катастрофа.

  • Нагадаємо, 17 липня У Польщі легкомоторний літак Cessna впав на ангар, в якому люди ховалися від дощу, щонайменше п'ять загиблих.
  • 29 липня, у канадському місті Калгарі впав невеликий літак. На його борту перебувало п'ятеро пасажирів та пілот - усі вони загинули.
Малайзія
авіакатастрофа
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