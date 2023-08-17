У Малайзії на трасу впав легкомоторний літак: загинули щонайменше 10 людей
У Малайзії зазнав аварії й упав на автотрасу легкомоторний приватний літак. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 10 осіб
Про це повідомляє місцеве видання Malay Mail.
За даними Малазійського управління цивільної авіації, повітряне судно вилетіло з міжнародного аеропорту Лангкаві і зазнало аварії в околицях міста Шам Алам. Літак прямував в аеропорт Султан Абдульазіз Шах у Куала-Лумпурі.
Журналісти повідомляють, що внаслідок аварії загинули щонайменше 10 осіб: шість пасажирів, два члени екіпажу та двоє жителів населеного пункту, де відбулася катастрофа.
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