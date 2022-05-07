У Мангуші біля Маріуполя росіяни знесли пам'ятник Сагайдачному й українським захисникам
У Мангуші поблизу Маріуполя 7 травня окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному й захисникам України
Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Мангуші сьогодні окупанти знесли пам’ятник Гетьману Сагайдачному та на честь наших Захисників. В Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України - історія Росіі", - наголосив він.
За словами Петра Андрющенка, окупанти роблять це під радянськими прапорами та прагнуть знищити все, що пов'язує Маріуполь з Україною: мову, історію, культуру.
"Але дивно при тому Мангуш, а не Першотравневе. Маруполь, а не Жданов. Донецьк а не Сталіно. Хоча не дивно. Пам’ять в окупантів коротше за совість. Мразота", - зауважив радник мера.
- До 9 травня окупанти в Маріуполі відновлюють радянські пам'ятники, розбирають зруйновані будинки та дістають тіла загиблих
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе