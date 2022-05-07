У Мангуші біля Маріуполя росіяни знесли пам'ятник Сагайдачному й українським захисникам

Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Мангуші сьогодні окупанти знесли пам’ятник Гетьману Сагайдачному та на честь наших Захисників. В Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України - історія Росіі", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, окупанти роблять це під радянськими прапорами та прагнуть знищити все, що пов'язує Маріуполь з Україною: мову, історію, культуру.

"Але дивно при тому Мангуш, а не Першотравневе. Маруполь, а не Жданов. Донецьк а не Сталіно. Хоча не дивно. Пам’ять в окупантів коротше за совість. Мразота", - зауважив радник мера.

До 9 травня окупанти в Маріуполі відновлюють радянські пам'ятники, розбирають зруйновані будинки та дістають тіла загиблих

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