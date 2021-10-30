Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка У Маріуполі готуються зачинити всі ринки

У Маріуполі готуються зачинити всі ринки

30 жовтня, 2021 субота
13:00
Економіка

Влада міста Маріуполя Донецької області розглядає питання повного призупинення діяльності міських ринків

Про це в ефірі "Маріупольського телебачення".повідомив заступник міського голови Аркадій Мєшков, інформує Еспресо.TV.

За його словами, комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій всерйоз розглядає питання про закриття з наступного понеділка, 1 листопада, усіх ринків міста у зв'язку з масштабним невиконанням тих карантинних обмежень, які передбачив Кабінет Міністрів України.

"За останні два тижні було задокументовано 166 грубих порушень карантинних обмежень на ринках. На сьогодні ми не бачимо позитивної динаміки виправлення, спостерігається зростання за кількістю захворювань COVID-19. Тому буде вжито таких кардинальних заходів", - пояснив Мєшков.

Читайте такожВ Україні третю добу поспіль - по 26 тис. нових заражених коронавірусом

Рішення щодо ринків буде оприлюднено після того, як вищезгадана комісія завершить засідання та ухвалить відповідне рішення.

Крім того, у Маріуполі планується збільшити утричі кількість груп контролю за дотриманням карантинних обмежень суб'єктами господарювання. До їх складу входять працівники муніципалітету, комунальних підприємств та поліцейські.

Читайте такожЛокдаун у Києві зачепить лише нещеплених, - Кличко

Аркадій Мєшков нагадав, що приймати відвідувачів може об'єкт господарювання лише за наявності повністю вакцинованого від коронавірусу персоналу та організації контролю за відвідувачами, які також мають бути щеплені.

"З понеділка діятиме близько 50 груп контролю, які будуть розподілені по всіх районах міста, вони уважно стежитимуть, щоби весь персонал установ, які працюють з відвідувачами, був вакцинований", - зазначив заступник маріупольського міського голови.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Маріуполь
карантин
новини Маріуполя
Читайте також:
Дмитро Разумков
29 жовтня, 2021 п'ятниця
Разумков не виключив, що офшорний скандал із Зеленським і Кварталом 95 матиме продовження
Олексій Арестович
29 жовтня, 2021 п'ятниця
Кінець режиму Путіна і страшна м'ясорубка, - Арестович про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії
Богдан Бутко
29 жовтня, 2021 п'ятниця
Соромно має бути партнерам, які тиснуть йому руку, 50% геїв - педофіли: ексфутболіст збірної України накинувся на австралійця, який зробив камінг-аут
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.21
    Купівля 26.21
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.38
    Продаж 30.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
30 жовтня
13:56
На дільницях у Харкові ані COVID-сертифікати, ані ПРЛ-тести не вимагатимуть. Слова Радуцького там назвали фейком
13:32
Дитячу лікарню під COVID, у громадський транспорт з сертифікатом. У Рівному відбулася екстрена комісія
13:17
В Україні не бракує кисню для хворих на COVID, - Зеленський
13:08
Михайло Цимбалюк
Заява Данілова про президентську республіку − публічне визнання узурпації влади, − нардеп Михайло Цимбалюк
12:43
"Газпром" припинив подачу газу до Європи трубопроводом "Ямал"
12:19
Видавав себе за ветерана-афганця. На Черкащині відомого музейника й волонтера звинувачують у шахрайстві
12:13
Роман Лозинський
"Байдуже, хто зі "Слуг" сяде в крісло міністра оборони. Всі нитки зійдуться в кабінеті Єрмака", − нардеп Роман Лозинський
12:00
Україна не закуповуватиме електроенергію у Росії та Білорусі
11:34
У Мінську чоловіку з Африки не сподобалося, що його фотографують. Закінчилося це бійкою на палицях
11:10
Харків
Вибори у Харкові під загрозою зриву, - ОПОРА
10:50
Річка Альма. Крим, Україна
Недобір опадів у Кримських горах: Ай-Петрі - 57%, Ангарський перевал - 74%
10:20
Через несправну газову колонку у Броварах загинула ціла родина
10:00
Розпочався Всесвітній конгрес білорусів
09:30
У Харкові сьогодні - день тиші
09:11
Віталій Кличко
Локдаун у Києві зачепить лише нещеплених, - Кличко
08:53
В Україні третю добу поспіль - по 26 тис. нових заражених коронавірусом
08:22
У Каховці розгорнули сучасний мобільний шпиталь для хворих на COVID
08:01
29 жовтня на фронті: з російського боку - 19 обстрілів, з українського - 5 поранених
08:00
"Львів" - "Олександрія"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу
07:21
Ілон Маск
Ілон Маск відкриє університет у Техасі
2021, п'ятниця
29 жовтня
23:00
Леонід Станіславський і Рафаель Надаль
Легендарний тенісист Надаль зіграв матч проти 97-річного українця-рекордсмена. Фото, відео
22:48
На виборах у Харкові можуть перевіряти COVID-сертифікати, - Радуцький
22:41
"Ураган"
Український клуб достроково вийшов в еліт-раунд футзальної Ліги чемпіонів
22:24
Рафаель Двамена
У футболіста, яким цікавився "Шахтар", зупинилось серце
22:20
Київ планує до кінця року викупити п’ятий цех заводу "Більшовик"
21:59
Рональд Куман
Експрезидент "Барселони" здивував цілями клуба після звільнення тренера
21:52
Олександр Кокорін
Італійський клуб вирішив позбутись скандального російського футболіста
21:48
Контракт на п'ять років: Молдова домовилася з "Газпромом"
21:28
У Києві на дорозі утворився величезний провал через аварію водопостачання
21:19
Разван Рац
"Динамо" до запрошення Луческу насправді не існувало, - ексфутболіст "Шахтаря" зробив шокуючу заяву
21:05
$100 тис. щороку: СБУ викрила спробу підкупу нардепа
21:05
Марта Костюк
Українка Костюк сенсаційно вийшла у півфінал турніру WTA в Румунії
20:43
Людмила Денісова
Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Саакашвілі
20:23
Брендан Роджерс
У МЮ знайшли ким замінити тренера Сульшера
20:21
Олексій Арестович
Кінець режиму Путіна і страшна м'ясорубка, - Арестович про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії
19:58
“Терорист” проник до СІЗО із вибухівкою: СБУ провела навчання у Маріуполі
19:39
Міхеїл Саакашвілі
Україна вже підготувала звернення до Грузії про передачу Саакашвілі Києву, - нардеп Ковальчук
19:20
вакцина
В Україні 65% вчителів щеплені двома дозами, - Шкарлет
19:00
Зеленський
Україна використовує зброю для захисту території, - Зеленський про перше застосування "Байрактарів" у зоні ООС
18:59
ФК Львів
УЄФА заборонив українському клубу брати участь в єврокубках, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV