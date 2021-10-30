У Маріуполі готуються зачинити всі ринки

Про це в ефірі "Маріупольського телебачення".повідомив заступник міського голови Аркадій Мєшков, інформує Еспресо.TV.



За його словами, комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій всерйоз розглядає питання про закриття з наступного понеділка, 1 листопада, усіх ринків міста у зв'язку з масштабним невиконанням тих карантинних обмежень, які передбачив Кабінет Міністрів України.



"За останні два тижні було задокументовано 166 грубих порушень карантинних обмежень на ринках. На сьогодні ми не бачимо позитивної динаміки виправлення, спостерігається зростання за кількістю захворювань COVID-19. Тому буде вжито таких кардинальних заходів", - пояснив Мєшков.



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Рішення щодо ринків буде оприлюднено після того, як вищезгадана комісія завершить засідання та ухвалить відповідне рішення.



Крім того, у Маріуполі планується збільшити утричі кількість груп контролю за дотриманням карантинних обмежень суб'єктами господарювання. До їх складу входять працівники муніципалітету, комунальних підприємств та поліцейські.



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Аркадій Мєшков нагадав, що приймати відвідувачів може об'єкт господарювання лише за наявності повністю вакцинованого від коронавірусу персоналу та організації контролю за відвідувачами, які також мають бути щеплені.



"З понеділка діятиме близько 50 груп контролю, які будуть розподілені по всіх районах міста, вони уважно стежитимуть, щоби весь персонал установ, які працюють з відвідувачами, був вакцинований", - зазначив заступник маріупольського міського голови.





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