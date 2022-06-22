У Маріуполі колаборанти продають сім-карти "ДНР" по 450 грн, телефони прослуховують, - радник мера
У Маріуполі оточення колаборантів продає сім-карти "Фенікс" "ДНР" по 450 грн, але росіяни прослуховують розмови
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Мобільний зв’язок, як і все в принципі, залишається великою поблемою. Формально, окупанти роздають картки "Феніксу". Фактично - люди наближені до місцевих колаборантів продають по 450 грн. Сволота користується бажанням людей вийти на зв’язок з рідними. Все, що робиться окупантами в бік "покращення" перетворюється на знущання в чергах та наднаживу на горі", - зауважив він.
Також Петро Андрющенко наголосив, що всіх користувачів "Феніксу" росіяни прослуховують, тому кожне необережне слово є ризиком для містян. Радник мера закликав маріупольців не наражати близьких на небезпеку.
- 10 червня Петро Андрющенко оприлюднив адреси з Wi-Fi та 4G-зв'язком у Маріуполі. Також він закликав містян евакуйовуватися.
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