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Головна війна з Росією У Маріуполі на 11 травня ворог планує велику хімічну атаку, - депутат міськради Лашин
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У Маріуполі на 11 травня ворог планує велику хімічну атаку, - депутат міськради Лашин

10 травня, 2022 вiвторок
16:59
війна з Росією Маріуполь Азовсталь

Олександр Лашин, депутат міськради Маріуполя повідомив, що інформація йому надійшла від маріупольців, які продовжують залишатися у місті, щоб встигнути попередити українських захисників з Азовсталі та прикути увагу світової спільноти

Про це він розповів в етері Еспресо.

Депутат міськради зазначив, що росіяни не перестають бомбардувати Азовсталь та намагаються стерти комбінат з лиця землі, де продовжують знаходитися цивільні та військові.

"Вчора до мене надійшла інформація, що на завтра, 11 травня, запланована росіянами якась велика хімічна атака. Цю інформацію я тримав від маріупольців, що знаходять зараз у місті. Вони це передали, щоб наші захисники мали можливість максимально підготуватися до цього та, щоб дати найбільший розголос таким діям ворога. Йде справжній геноцид українського народу"- зауважив депутат.

Олександр Лашин додав, що звернувся до світової спільноти та сподівається, що наші друзі та партнери зможуть вплинути на цей процес та на РФ, щоб вони не застосовували хімічну зброю і цього не відбулося.

  • 7 травня повідомлялося, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.
  • Проте заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних, адже немає спецтехніки для розбору завалів.
  • 9 травня окупанти поновили штурм Азовсталі після виїзду колони ООН за межі Донецької області. 
  • 10 травня росіяни продовжують штурм Азовсталі

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Маріуполь
хімічна атака
Азовсталь
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2022, вiвторок
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