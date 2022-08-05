У Маріуполі окупанти повністю знищили Меморіал пам'яті загиблим українським військовим

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Пам’ятник загиблим Героям-маріупольцям окупантами знищено повністю за два дні. Стелу-вказівник спаскуджено мраZотою. Черговий доказ того, що єдине на що здатні окупанти – нищити, руйнувати та викорінювати українське", - написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 3 серпня у Маріуполі росіяни почали демонтувати Меморіал пам'яті загиблим українським військовим, на його місці планують установити пам'ятник Олександру Невському

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