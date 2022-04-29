English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Маріуполі окупанти роздають місцевим жителям листівки з "правилами життя"

У Маріуполі окупанти роздають місцевим жителям листівки з "правилами життя"

29 квітня, 2022 п'ятниця
15:40
війна з Росією

У Маріуполі російські військові роздають місцевим жителям листівки під назвою "Відповіді на питання", які фактично являють собою своєрідну інструкцію до життя під окупацією

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Окупаційна влада розповсюджує в Маріуполі такі листівки "Відповідь на питання". Саме вони показують всі реалії теперішнього і майбутнього Маріуполя під час окупації", - пише Андрющенко.

У листівках росіяни оговорюють правила пересування містом, обмеження зняття готівки та обовʼязкову для всіх фільтрацію.

Згідно із "інструкціями", перевести безготівкові кошти в готівку неможливо. 

"Навіть “неофіційний” обнал, який працює в місті працює виключно через мобільний банкінг українських банків. В разі відключення абонентів на окупованій території маріупольці залишаться без грошей", - пояснює Андрющенко.




Крім того, росіяни запровадили обовʼязкову фільтрацію для всіх маріупольців, а не тільки для тих, хто покидає місто. Це означає тотальний контроль населення.
Виїхати навіть в Донецьк без цієї процедури неможливо. Окупанти ж називають це "верифікацією".


 

Також ніякої компенсації за втрачене чи зруйноване унаслідок російських бомбардувань житло маріупольцям не нададуть. Росіяни пояснюють це тим, що процедура "не передбачається законодавством".
Місцеві жителі повинні будуть відбудовувати домівки за власний кошт.


 

Крім того, відповідно до "правил", у разі переміщення навіть до тимчасово окупованої Донеччини, маріупольці повинні будуть рухатися виключно у складі колони.

"Цікава трансформація “більше трьох не збиратись”. Взагалі дуже показова в частині контролю області та страху, який наводять маріупольцям окупанти", - коментує Андрющенко.

Також, за словами окупаційної влади, виїзд на підконтрольні Україні території можливий, але з обмовкою про те, що усім чоловікам при спробі виїхати начебто вручатимуть повістку та направлятимуть на фронт.
Таким чином, військові РФ намагаються обмежити повернення українців додому.

"Маріупольці, не вірте. Передавайте рідним. Ніхто нікому нічого не вручає. Україна чекає маріупольців вдома з теплими обіймами, а не люттю порушення прав", - каже Андрющенко.

Нарешті, згідно з "інструкціями", всім, хто прибуває з підконтрольних Україні територій назад на окуповані, обовʼязково потрібно проходити додаткові фільтрації.

"Взагалі ось воно, обіцяне покращення вже сьогодні. Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна розруха. Нема слів", - коментує Андрющенко.

 

  • Нагадаємо, що 28 квітня у районі парку "Веселка" в Маріуполі окупанти інтенсивно переміщували військову техніку та обшукували і затримували місцевих жителів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Маріуполь
Інфографіка
Донеччина
Читайте також:
вибух ракети Alpha
28 квітня, 2022 четвер
Потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Російські ракети вдарили по Фастову на Київщині
Михайло Подоляк
28 квітня, 2022 четвер
Ще позавчора Генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні за кілометр від нього лунають вибухи, - Подоляк
27 квітня, 2022 середа
Начальник Генштабу ЗС РФ Гєрасімов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку, - Defence Express
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.53
    Продаж 33.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 квітня
16:10
Найбільша енергетична компанія Данії відмовила Газпрому в оплаті за газ рублями
16:05
Після демаршу Росії Болгарія стане газовим хабом для південно-східної Європи, - болгарський міністр фінансів
16:04
Костянтин Машовець
Українці краще обізнані про позиції та сили противника, ніж росіяни, – Костянтин Машовець
15:55
Придністров'я
РФ використовує склади боєприпасів у невизнаному Придністров'ї для контрабанди зброї, – розвідка
15:53
Фільм Сеітаблаєва "Мирний-21" про події на Сході України у 2014 році представлять на кіноринку Marche du Film у Каннах
15:44
винищувач НАТО
Винищувачі НАТО в останні дні декілька разів піднімались в небо через російські літаки над Чорним і Балтійським морями
15:43
Світовий банк
Україна отримає додаткові 495 мільйонів євро із фонду Світового банку
15:29
фейкові новини
Росія використовує ексрадника міністра оборони США Дугласа Макгрегора для інформаційного тероризму, – Центр протидії дезінформації
15:26
Одеса
В Одесі з 1 по 3 травня запровадять подовжену комендантську годину
15:14
порт
Слідом за ЄС: Норвегія закриває порти для російських суден у рамках санкцій, але є винятки
15:11
Під час екстреного засідання уряд Латвії підтримав новий план допомоги українським біженцям
15:07
G20
Путін прийняв запрошення на саміт G20, - президент Індонезії
14:59
касетний снаряд
На Дніпропетровщині через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік
14:53
тролейбус
Киян закликали не користуватися машинами, щоб військовим вистачало пального
14:48
Ексклюзив
Протест у Херсоні проти окупантів
Окупанти для допитів та катувань звозять у Нову Каховку проукраїнських активістів, місцевих депутатів та журналістів, - депутат облради Хлань
14:43
Ігор Смілянський
Укрпошта продаватиме мерч із "російським кораблем"
14:41
На Київщині за добу повернули електроенергію в домівки 3532 користувачів, - ОВА
14:38
паспорт РФ
ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали в Україну перед війною
14:32
Ексклюзив
свічка скорботи
Ця війна - каскад особистих втрат і трагедій, - Портников про загибель журналістки Віри Гирич під час ракетного обстрілу Києва
14:32
200 грн гривня
Виводили гроші з банківської системи в Україні: арештовано активи російських бізнесменів на суму майже пів мільйона гривень
14:29
Із Попасної 29 квітня вдалося вивезти 31 людину, евакуація триває
14:12
Охфордський університет
Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України
14:05
Жозеп Боррель
У ЄС привітали "стриману реакцію Молдови" на загострення у невизнаному Придністров'ї
14:01
Крупи, овочі, консерви й вода: до Полтавщини з Польщі прибуло 54 тонни гуманітарної допомоги
13:58
зерно порт
У румунському порту Констанца вперше з початку війни завантажили для експорту судно з українським зерном
13:56
Ексклюзив
Віталій Портников
Росіяни - політичні шизофреніки. Це війна не Росії проти України, а війна цивілізацій, - Портников
13:47
захисний шолом для преси
В Україні зафіксували 243 злочини проти журналістів та медіа станом на 27 квітня
13:45
обстріл фосфор
Війська РФ знову застосували фосфорні снаряди у Донецькій області
13:44
Енергодар
В Енергодарі окупанти збирають голів ОСББ, щоб вимагати персональні дані мешканців, мер закликав людей нікому не повідомляти особисту інформацію
13:43
Співпрацювали з окупантами та розстріляли двох цивільних: двом жителям Київщини повідомили про підозру
13:40
обстріл ракетний удар
Внаслідок ракетного удару по Фастову 28 квітня дві людини потрапили в лікарню
13:30
кібербезпека
Автентифікація без пароля. Україна розгортає рішення Hideez і Yubico задля посилення кіберзахисту держустанов
13:19
комп’ютер
Перші шість підприємств Луганщини почали працювати в безпечних областях України
13:15
FISU
Всесвітню літню Універсіаду-2023 не проводитимуть в Росії
13:12
Костянтин Машовець
Поки що не помітно, щоб резерви російської армії вичерпувалися, – Костянтин Машовець
13:06
посольство Нідерландів
Нідерланди відновили роботу посольства в Києві
12:53
Borjomi
Грузинська Borjomi зупиняє виробництво: належить олігархам з РФ та потрапила під санкції
12:47
Binance
Binance заблокував можливість криптовалютних операцій родичам російських чиновників
12:42
зенітний ракетний комплекс С-300
Війська повітряного командування "Південь" отримали ЗРК С-300
12:41
Світовий банк
Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV