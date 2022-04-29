У Маріуполі окупанти роздають місцевим жителям листівки з "правилами життя"

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



"Окупаційна влада розповсюджує в Маріуполі такі листівки "Відповідь на питання". Саме вони показують всі реалії теперішнього і майбутнього Маріуполя під час окупації", - пише Андрющенко.



У листівках росіяни оговорюють правила пересування містом, обмеження зняття готівки та обовʼязкову для всіх фільтрацію.



Згідно із "інструкціями", перевести безготівкові кошти в готівку неможливо.



"Навіть “неофіційний” обнал, який працює в місті працює виключно через мобільний банкінг українських банків. В разі відключення абонентів на окупованій території маріупольці залишаться без грошей", - пояснює Андрющенко.









Крім того, росіяни запровадили обовʼязкову фільтрацію для всіх маріупольців, а не тільки для тих, хто покидає місто. Це означає тотальний контроль населення.

Виїхати навіть в Донецьк без цієї процедури неможливо. Окупанти ж називають це "верифікацією".







Також ніякої компенсації за втрачене чи зруйноване унаслідок російських бомбардувань житло маріупольцям не нададуть. Росіяни пояснюють це тим, що процедура "не передбачається законодавством".

Місцеві жителі повинні будуть відбудовувати домівки за власний кошт.







Крім того, відповідно до "правил", у разі переміщення навіть до тимчасово окупованої Донеччини, маріупольці повинні будуть рухатися виключно у складі колони.



"Цікава трансформація “більше трьох не збиратись”. Взагалі дуже показова в частині контролю області та страху, який наводять маріупольцям окупанти", - коментує Андрющенко.



Також, за словами окупаційної влади, виїзд на підконтрольні Україні території можливий, але з обмовкою про те, що усім чоловікам при спробі виїхати начебто вручатимуть повістку та направлятимуть на фронт.

Таким чином, військові РФ намагаються обмежити повернення українців додому.

"Маріупольці, не вірте. Передавайте рідним. Ніхто нікому нічого не вручає. Україна чекає маріупольців вдома з теплими обіймами, а не люттю порушення прав", - каже Андрющенко.

Нарешті, згідно з "інструкціями", всім, хто прибуває з підконтрольних Україні територій назад на окуповані, обовʼязково потрібно проходити додаткові фільтрації.

"Взагалі ось воно, обіцяне покращення вже сьогодні. Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна розруха. Нема слів", - коментує Андрющенко.



