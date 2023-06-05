Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Нормальні лікарі поїхали. Проукраїнські лікарі повиїжджали або їх повивозили. Той, хто там лишився - "прийшов до успіху". Очікувати від цих людей співучасті, допомоги людям не доводиться. Не бачимо ми якоїсь активної допомоги маріупольцям з точки зору лікарів - вони дбають про себе. Робочий день пройшов - до побачення", - сказав він.

Андрющенко зазначив, що це погіршує ситуацію.

"Навіть ті, хто має кваліфікацію і хочуть допомагати - разом з цивільним шпиталем перебуває військовий. Кращих лікарів забирають туди і змушують працювати на окупантів. В цьому випадку медична допомога маріупольцям взагалі не зостається", - підсумував радник міського голови.