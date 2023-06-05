У Маріуполі окупанти забирають кращих лікарів до військового шпиталю, залишаючи цивільних без меддопомоги, - Андрющенко
Кращих лікарів, з тих, які лишились у тимчасово окупованому Маріуполі забирають у військовий госпіталь і змушують працювати на окупантів
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Нормальні лікарі поїхали. Проукраїнські лікарі повиїжджали або їх повивозили. Той, хто там лишився - "прийшов до успіху". Очікувати від цих людей співучасті, допомоги людям не доводиться. Не бачимо ми якоїсь активної допомоги маріупольцям з точки зору лікарів - вони дбають про себе. Робочий день пройшов - до побачення", - сказав він.
Андрющенко зазначив, що це погіршує ситуацію.
"Навіть ті, хто має кваліфікацію і хочуть допомагати - разом з цивільним шпиталем перебуває військовий. Кращих лікарів забирають туди і змушують працювати на окупантів. В цьому випадку медична допомога маріупольцям взагалі не зостається", - підсумував радник міського голови.
- Раніше депутат міськради Дмитро Забавін заявив, що у тимчасово окупованому Маріуполі немає доступу до звичайних ліків, росіяни змушують людей шукати їх по всій окупованій території.
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