У Маріуполі окупанти забороняють ховати загиблих і проводять ексгумацію тіл людей, убитих раніше

Про це заявили в міськраді Маріуполя.



"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще знаходяться у місті, російський війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей", - ідеться в повідомленні.



У кожному дворі стоїть російський наглядач і не дозволяє людям поховати своїх міських. Навіщо окупанти проводять ексгумацію та куди напрвлять тіла, невідомо.



"Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!" - зауважили в міській раді.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян у підземному переході на околицях міста у районі Садків, щоб потім знищити їх у крематорії.

Також рашисти змушують мирних жителів вдягати білу стрічку, яка є ворожим символом - хочуть зробити людей "приманкою" для українських снайперів.

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