У Маріуполі окупанти забороняють ховати загиблих і проводять ексгумацію тіл людей, убитих раніше
У Маріуполі росіяни не дають ховати загиблих і проводять ексгумацію тіл, убитих раніше та похованих у дворах. У міськраді припускають, що окупанти приховують сліди воєнних злочинів
Про це заявили в міськраді Маріуполя.
"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще знаходяться у місті, російський війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей", - ідеться в повідомленні.
У кожному дворі стоїть російський наглядач і не дозволяє людям поховати своїх міських. Навіщо окупанти проводять ексгумацію та куди напрвлять тіла, невідомо.
"Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!" - зауважили в міській раді.
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