У Маріуполі окупанти захопили два іноземні кораблі, - Reuters
Російська окупаційна влада захопила два іноземні вантажні судна та намагається їх привласнити
Про це пише Reuters.
"Підтримувані Росією сепаратисти захопили два судна під іноземними прапорами в східноукраїнському портовому місті Маріуполь, заявивши, що вони тепер вважаються "державною власністю", що стало першою подібною дією проти комерційного пароплавства", - йдеться у публікації.
Перше захоплене судно належить ліберійській компанії "Smarta Shipping" та прибуло до порту Маріуполя 21 лютого для завантаження вантажем металу. російська влада місяць тримала у полоні 19 членів екіпажу, але згодом звільнила їх.
Ще один корабель, який потрапив у руки росіян — панамський "Blue Star".
Російська окупаційна влада повідомила власників суден про "силове вилучення рухомої власності із примусовим перетворенням її у державну власність", і що жодних компенсацій за це не виплачуватиме.
В українському МЗС заявили, що знають про намір "російської окупаційної влади у Донецьку створити "національний” флот із крадених у Маріуполі суден".
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