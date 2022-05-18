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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Маріуполі окупанти зруйнували будівлю "старої синагоги"

У Маріуполі окупанти зруйнували будівлю "старої синагоги"

18 травня, 2022 середа
11:57
війна з Росією окупанти зруйнували будівлю "старої синагоги"

Окупанти повністю зруйнували Маріупольську синагогу, а також приміщення Центру єврейської громади

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Повідомляється, що російські військові розбомбили будівлю маріупольської синагоги. Крім того, окупанти знищили приміщення Центру єврейської громади у Маріуполі.

"Черговий раз підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількістю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади", - коментує мерія.

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