Про це інформує Маріупольська міська рада.

Повідомляється, що російські військові розбомбили будівлю маріупольської синагоги. Крім того, окупанти знищили приміщення Центру єврейської громади у Маріуполі.

"Черговий раз підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількістю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади", - коментує мерія.

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