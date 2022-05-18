У Маріуполі окупанти зруйнували будівлю "старої синагоги"
Окупанти повністю зруйнували Маріупольську синагогу, а також приміщення Центру єврейської громади
Про це інформує Маріупольська міська рада.
Повідомляється, що російські військові розбомбили будівлю маріупольської синагоги. Крім того, окупанти знищили приміщення Центру єврейської громади у Маріуполі.
"Черговий раз підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількістю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів. Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади", - коментує мерія.
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