У Маріуполі палає база розміщення російських військових, - Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті палає база розміщення російських військових на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча
Про це він написав у телеграмі.
Андрющенко посилається на інформацію, отриману від Маріупольського руху спротиву. За цими даними, згоріли усі награбовані росіянами речі.
“На ММК ім. Ілліча горить будівля окупантів. Речі, награбоване – все тлін. Буквально.
Причину пожежі уточнювати вголос не будемо, але уважніше треба, панове окупанти, уважніше.
Небезпека для русні вона скрізь. Поруч. І завжди дуже несподівано”, - повідомляє спротив.
- Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі військові РФ вчергове вчиняють мародерство: під виглядом ревізії перед ремонтом вони вдираються в зачинені квартири та грабують їх.
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