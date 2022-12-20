У Маріуполі палає база розміщення російських військових, - Андрющенко

Про це він написав у телеграмі.

Андрющенко посилається на інформацію, отриману від Маріупольського руху спротиву. За цими даними, згоріли усі награбовані росіянами речі.

“На ММК ім. Ілліча горить будівля окупантів. Речі, награбоване – все тлін. Буквально.

Причину пожежі уточнювати вголос не будемо, але уважніше треба, панове окупанти, уважніше.

Небезпека для русні вона скрізь. Поруч. І завжди дуже несподівано”, - повідомляє спротив.

Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі військові РФ вчергове вчиняють мародерство: під виглядом ревізії перед ремонтом вони вдираються в зачинені квартири та грабують їх.

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