Окупанти під виглядом "ремонту" грабують квартири в Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі військові РФ вчергове вчиняють мародерство: під виглядом ревізії перед ремонтом вони вдираються в зачинені квартири та грабують їх
Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що нині військові РФ грабують замкнені квартири містян під приводом ремонту.
"Спочатку "ремонтиники" знімають та інвентаризують все що в квартирах залишилось. Потім, якщо хазяїн точно не з’явився - просто вивозять всі. На відео декілька квартир. Для чого це знято не викликає сумніву - типова оцінка мародера. Чия квартира та хто впізнає - пробачте. Наші співчуття", - зазначив Петро Андрющенко.
- Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що російські окупанти в Маріуполі планують знести цілий квартал поблизу заводу "Азовсталь".
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