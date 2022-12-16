Окупанти під виглядом "ремонту" грабують квартири в Маріуполі

Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що нині військові РФ грабують замкнені квартири містян під приводом ремонту.

"Спочатку "ремонтиники" знімають та інвентаризують все що в квартирах залишилось. Потім, якщо хазяїн точно не з’явився - просто вивозять всі. На відео декілька квартир. Для чого це знято не викликає сумніву - типова оцінка мародера. Чия квартира та хто впізнає - пробачте. Наші співчуття", - зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що російські окупанти в Маріуполі планують знести цілий квартал поблизу заводу "Азовсталь".

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