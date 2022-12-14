Окупанти Маріуполя хочуть знести цілий квартал поблизу "Азовсталі", – міська рада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.

"В окупованому Маріуполі планують знести цілий квартал. Росіяни та колаборанти прагнуть повністю доруйнувати українське місто. Мапу із планами руйнації на базі "яндексу" оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно із ними - у планах знести повністю квартал біля заводу "Азовсталь"у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська. Там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення», - йдеться в повідомленні.



У міськраді наголосили, що таким чином, окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше заявив, що російські окупанти планують знести 950 будинків у захопленому Маріуполі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb