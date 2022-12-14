Окупанти Маріуполя хочуть знести цілий квартал поблизу "Азовсталі", – міська рада
Російські окупанти в Маріуполі планують знести цілий квартал поблизу заводу "Азовсталь"
Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.
"В окупованому Маріуполі планують знести цілий квартал. Росіяни та колаборанти прагнуть повністю доруйнувати українське місто. Мапу із планами руйнації на базі "яндексу" оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно із ними - у планах знести повністю квартал біля заводу "Азовсталь"у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська. Там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення», - йдеться в повідомленні.
У міськраді наголосили, що таким чином, окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше заявив, що російські окупанти планують знести 950 будинків у захопленому Маріуполі.
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