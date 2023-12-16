У Маріуполі партизани підірвали автівку російського офіцера, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани підірвали автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що підрив стався по вулиці Нестерова в Приморському районі. Наразі, за даними Андрющенко, офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя.
"Сам підрив стався синхронно з "Маріупольською Бавовною", що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", - написав радник мера.
- У тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.
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