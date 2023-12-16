У Маріуполі партизани підірвали автівку російського офіцера, - Андрющенко

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що підрив стався по вулиці Нестерова в Приморському районі. Наразі, за даними Андрющенко, офіцер знаходиться в лікарні Маріуполя.

"Сам підрив стався синхронно з "Маріупольською Бавовною", що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", - написав радник мера.