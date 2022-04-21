У Маріуполі помер історик, письменник, краєзнавець і кінематографіст Буров, - міськрада

Про це йдеться в телеграм-каналі Маріупольської міськради.



Сергій Буров присвятив своє життя вивченню Маріуполя. Також він написав книгу та був автором телепроєкту "Мариуполь. Былое".



"Він жив Маріуполем і помер разом із ним. В окупованому та обстрілюваному. Де не тільки знищують будинки, що пережили дві світові війни, а й історію та культуру нашого міста. Сумуємо за Сергієм Буровим", - зазначили в міськраді.

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