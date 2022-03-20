У Маріуполі прикордонники знешкодили російські маячки, замасковані в ґаджети
У Маріуполі біля позицій українських військових ДПСУ знешкодила російські сигнальні маячки, замасковані в телефон і музичну колонку
Про це повідомили в МВС.
Прикордонники помітили, що біля позицій Сил оборони зупинився цивільний автомобіль. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку, у кожному з яких були заховані сигнальні передавачі.
"У кожному з цих пристроїв були заховані сигнальні передавачі, які прикордонники знищили на місці", - зазначили в МВС.
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