Підтвердження було оприлюднено 22 лютого в телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Є підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) знищено склад БК окупантів", - йдеться у повідомленні.

Ввечері 21 лютого повідомлялося про 11 вибухів у тимчасово окупованому місті.

"Поки відомо про 11 вибухів в окупованому Росією місті. Перший вибух пролунав о 22:33. Попередньо є інформація про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) і Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, в місцях скупчення ворожої сили", – йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, мешканці також повідомляють про проблеми зі світлом і зв’язком у Центральному та Лівобережному районах міста. Інформацію уточнюють і перевіряють.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють про вибухи в різних районах Донецька, а також у Макіївці, Сніжному, Шахтарську, Торезі, Харцизьку, Іловайську. Представник влади окупантів Харцизька повідомив, що працює ППО. Офіційної інформації Генштабу ЗСУ чи представників української влади наразі немає.