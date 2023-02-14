В районі Маріуполя зараз до 40 тис. військових РФ, - радник мера Андрющенко
В окупованому Маріуполі розбито три табори підготовки мобілізованих, також є два полігони для злагодження російських військ
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Продовжується накопичення військ. Близько 35-40 тис. російських військ перебуває в та навколо Маріуполя. Концентрація дуже висока, є війська, які повідводили від Донецька та Луганська, є нові підрозділи, є мобілізовані", - наголосив він.
За даними Андрющенка, у місті розбито три табори підготовки мобілізованих, також є два полігони для злагодження, доукомплектування.
"Росіяни розповідають, що їх готують для атак на Вугледар та Запоріжжя, що є нібито наказ взяти їх протягом лютого. Їх дуже багато, але техніки не дуже багато і вона стара. З консервації їдуть танки Т-62, старі БМП-1. Також окупанти виводять техніку з ладу, її тягнуть в місто з Запорізького напрямку і в Новоазовський район, там де рембази", - підсумував радник.
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