В районі Маріуполя зараз до 40 тис. військових РФ, - радник мера Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Продовжується накопичення військ. Близько 35-40 тис. російських військ перебуває в та навколо Маріуполя. Концентрація дуже висока, є війська, які повідводили від Донецька та Луганська, є нові підрозділи, є мобілізовані", - наголосив він.

За даними Андрющенка, у місті розбито три табори підготовки мобілізованих, також є два полігони для злагодження, доукомплектування.

"Росіяни розповідають, що їх готують для атак на Вугледар та Запоріжжя, що є нібито наказ взяти їх протягом лютого. Їх дуже багато, але техніки не дуже багато і вона стара. З консервації їдуть танки Т-62, старі БМП-1. Також окупанти виводять техніку з ладу, її тягнуть в місто з Запорізького напрямку і в Новоазовський район, там де рембази", - підсумував радник.